Starten met beleggen? Dit zijn de stappen voordat je kan beginnen

Wil je wel gaan beginnen met beleggen maar weet je nog niet zo goed hoe je ermee kunt beginnen? Dit zijn de stappen waarmee ook jij snel met succes kunt starten.

Wees je bewust van de risico’s

Voordat je begint met beleggen is het altijd goed om jezelf bewust te zijn van de risico’s. Net zo goed als je geld kunt verdienen kun je het ook verliezen. Dat is geen reden om het niet te gaan doen, maar wel slim om in je achterhoofd te houden. Dan blijf je altijd weloverwogen handelen en neem je als het goed is geen onnodige en onverantwoorde risico’s.

Lees je goed in

Voor je aan een bepaalde vorm van beleggen gaat beginnen is het verstandig om je goed in te lezen. Zo kom je erachter wat de risico’s en mogelijke winsten zijn, maar ook hoe je verstandig omgaat met je beleggingen en hoe je de risico’s kunt spreiden. Er zijn talloze boeken over beleggen te koop maar ook op internet is veel waardevolle informatie te vinden.

Kies waarin je wilt beleggen

Er zijn enorm veel beleggingsvormen en het is dus de kunst om er eentje te vinden die goed bij je past. Ga je liever voor de snelle winsten of voor rendement op de langere termijn? Elke manier om te beleggen heeft zijn voordelen en zijn nadelen, dus streep die tegen elkaar weg en kijk waar jij je uiteindelijk het prettigs en meest comfortabel bij voelt.

Kies een strategie

Zonder een goede strategie ben je nergens als je gaat beleggen, want dan val je veel te snel ten prooi aan de waan van de dag. Met name wanneer je gaat daytraden en op korte termijn gaat speculeren op aandelenkoersen of valutakoersen kun je door tunnelvisie of emotioneel handelen de grip op je beleggingsportefeuille verliezen. Door het ontwikkelen van (en vasthouden aan) een goede strategie kun je dat voorkomen.

Open een beleggingsrekening

Met een aparte beleggingsrekening hou je het geld waarmee je wilt gaan speculeren los van je normale huishoudgeld. Geef jezelf elke maand een maximaal budget om mee te handelen zodat je nooit in de problemen kunt komen Met een aparte beleggingsrekening is het ook veel makkelijker om een goed overzicht te houden op je winsten en verliezen, zodat je desgewenst ook sneller je strategie aan kunt passen.

Begin met proefgeld

Om het beleggen in een bepaald product alvast te oefenen is het slim om te beginnen met een proefaccount. Verreweg de meeste moderne beleggingsplatforms op internet bieden je de mogelijkheid om met een proefinleg te gaan proberen hoe de software werkt. Daarmee kun je dus ook alvast je strategie aan de praktijk toetsen en pas wanneer je zeker genoeg van je zaak bent met een echte inleg gaan werken.

Start met kleine bedragen

Door met kleine bedragen te beginnen, bijvoorbeeld elke maand starten met 50 euro beleggen, stap je langzaam over van het vertrouwde en risicoloze proefstadium naar het echte werk. Je bent dan wel serieus aan het beleggen en een verkeerde keus heeft ook echte consequenties, maar je verliest niet meteen veel geld en daarmee ook je zin in beleggen.