Strafrechtadvocaat is vrij duidelijk: Strafrechtelijke grens overschreden door Akwasi

Strafrechtadvocaat Jan Vlug heeft een reactie gegeven op de – ineens – verwijderde tweets van kansenparel Akwasi. De rapper heeft zich mogelijk schuldig gemaakt aan het oproepen tot het plegen van een terroristisch misdrijf aldus Vlug. Laten we kijken of het Openbaar Ministerie ditmaal wel de zaak sneller opneemt.



Akwasi zelf speelt de domme onschuld, hij zou zijn ‘gehackt’. Iedereen met een IQ hoger dan zijn schoenmaat ziet natuurlijk direct dat dit het meest laffe excuus is die er is.

Advocaat Vlug is duidelijk, ja er was sprake van opruiing in de oude tweets van Akwasi. Echter zijn de tweets ‘verjaard’.

„Daarvoor geldt echter een verjaringstermijn van drie jaar.” Maar, zegt Vlug, mogelijk is er zelfs sprake van een ernstiger delict. „Proberen de overheid te dwingen om Zwarte Piet af te schaffen door Sinterklaas en Zwarte Piet te vermoorden zou best eens als terroristisch oogmerk kunnen worden aangemerkt.”

Collega-advocaat Richard van der Weide is van mening dat als Wilders vervolgt kan worden voor iets wat minder expliciet was, dat Akwasi dat dan ook zou moeten.

„Wat voor Wilders geldt, geldt ook voor Akwasi. Ik denk dat in het geval van Akwasi de strafrechtelijke grens zeker is overschreden.”

Hoe zal Akwasi zich ditmaal hieruit praten? Weer een gevalletje van artistieke vrijheid?