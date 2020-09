Thierry Baudet clasht met Pieter Omtzigt in debat over EU-top: ‘U bent gewoon controlled opposition’

Zojuist tijdens het debat over de EU-top klapten Baudet en Omtzigt er vol tegenaan. Omtzigt is al jaren kritisch over het opkoopprogramma van de ECB, maar volgens Baudet is dat niet genoeg. Baudet bestrijdt de EU in zijn geheel al voor tien jaar. En zo mondt een debat over de EU-top uit tot een debat over EU-kritiek.



Het is niet voor het eerst dat Baudet Omtzigt beticht van het feit dat hij een ‘gecontroleerde oppositie’ zou zijn. In het verleden heeft Baudet al vaker gezegd dat als het puntje bij paal komt Omtzigt keurig meestemt met de partij/coalitielijn.

Ondertussen pikt Omtzigt de opmerkingen niet van Baudet. En Omtzigt heeft hier alle redenen voor, hij heeft vaak genoeg letterlijk het onkruid binnen de EU lopen verwijderen. Van corruptie tot slecht beleid, Omtzigt is vaak genoeg bereid geweest zijn handen in het vuur te steken.

"U bent gewoon controlled opposition" — @thierrybaudet (FVD) tegen @PieterOmtzigt (CDA) in debat over EU-top. Omtzigt gaf aan "al zes jaar lang" kritisch te zijn op opkoopprogramma ECB. Baudet hecht daar weinig waarde aan. "Ik waarschuw al meer dan tien jaar voor de EU." — Auke van Eijsden (@AukevanEijsden) September 23, 2020

Helaas is de Kamer niet de geschikte plaats om dit ‘gevecht’ lekker zijn gang te laten gaan. Arib heeft de discussie tussen beide heren inmiddels al afgekapt. Toch zou het interessant zijn voor beide heren om de degens te kruisen over dit agendapunt.

Baudet heeft vandaag ook al uitgehaald naar de VVD, die vlak voor verkiezingen altijd rechtse, kritische meningen uit, maar eenmaal aan de macht altijd links beleid voert. Baudet moet niks hebben van deze farce.