Thierry Baudet: “Minister Grapperhaus moet de corona-maatregelen nu afbouwen of anders zelf aftreden!”

De hele soap rondom de in opspraak geraakte minister Ferdinand Grapperhaus gaat nog een staartje krijgen. Er was een hoop om te doen deze week. Foto’s lekten uit en zojuist moest de minister van Justitie en Veiligheid zichzelf verantwoorden tegenover een verontwaardigde Tweede Kamer. Vooral Wilders, Marijnissen en Baudet waren in topvorm. Volgens Forum voor Democratie-leider Thierry Baudet moet Grapperhaus zijn eigen corona-maatregelen nu snel afbouwen of anders gewoon aftreden.

Terwijl het debat rondom de pikante trouwfoto’s van Grapperhaus nog altijd bezig is laat FVD-oppositieleider Thierry Baudet tegenover De Dagelijkse Standaard weten dat hij “met verbijstering heeft geluisterd naar de verklaring van minister Grapperhaus. Het is onbegrijpelijk dat hij zijn regels blijft opleggen als hij er duidelijk zelf niet in gelooft.”

“Al maanden gaan Nederlanders gebukt onder zeer strenge regels. Honderdduizenden banen worden op het spel gezet,” gaat Baudet verder. “Ondernemers wordt het onmogelijk gemaakt om hun bedrijf te runnen. Mensen hebben bij begrafenissen hun geliefden niet mogen knuffelen en hebben afscheid moeten nemen van hun dierbaren via iPads. Maar op zijn eigen bruiloft lapt minister Grapperhaus precies die regels aan zijn laars.”

“Nederlanders hebben niets aan sorry,” concludeert Baudet. “De Coronaregels van het kabinet hebben hun geloofwaardigheid verloren. Grapperhaus moet de regels nu afbouwen of anders zelf aftreden.”