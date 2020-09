Tweede Kamer bijt zich vast in bruiloftsrel van Grapperhaus: ‘geen gezag en niet meer geloofwaardig’

De ‘bruiloftsrel’ naar aanleiding van de trouwfoto van veiligheidsminister Grapperhaus, is nog niet overgewaaid. De excuses van de minister lijkt het gezag alleen maar méér te hebben ondermijnd. Boa’s schrijven al minder boetes uit, omdat ze te maken krijgen met fikse weerstand van burgers die in overtreding zijn, want: ‘waarom krijg ik wél een strafblad en de minister niet?’

Even leek het met een sisser af te lopen. Grapperhaus erkende zijn fout en bood zijn excuses aan, met de boodschap: ‘ik ben ook maar een mens’. Een andere strategie was er eigenlijk ook niet. En die was ook niet nodig, want het leek te werken.

Tot nu toe dan, want boa’s hebben aan de bel getrokken. Zij krijgen het de burgers niet uitgelegd dat zij wel moeten betalen en een strafblad krijgen, terwijl de minister ‘ook maar een mens’ is en geen consequenties ervaart… Natuurlijk worden burgers dan boos! En de boa’s incasseren vervolgens die agressie. Als ik een boa was, dan keek ik ook wel uit!

Het gezag lijkt ondermijnd te zijn en dus roept het nieuwe vragen op over de wenselijkheid van het aanblijven van Grapperhaus als veiligheidsminister. Het kan namelijk niet zo zijn dat boa’s straks hun werk niet meer kunnen (of willen) doen, alleen omdat ze last blijven houden van die bruiloftsrel.

Aan de andere kant wil je als Kamerlid ook niet bekend komen te staan als degene die ministers onderuit probeert te halen midden tijdens een crisis. Al met al denk ik dat Grapperhaus het wel zal overleven, maar het wel even een vervelend stukje politiek bedrijven zal gaan worden.