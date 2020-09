Toerisme in Nederland helemaal ingestort door corona: men verwacht pas herstel in 2024

Voor de toerismesector is het een desastreus jaar, doordat Europa vlak voor de zomer nog in een lockdown zat en veel mensen angstig waren om te reizen heeft de toerismesector gigantische klappen gekregen. Een daling van bijna 75% van het buitenlandstoerisme, en ook het binnenlandse toerisme is dit jaar afgenomen met een derde.



Met dit trieste nieuws komt Schiphol en toeristenbureau NBTC die hun definitieve prognose hebben gemaakt. De toerismesector is financieel hard getroffen, en ook niet gek; voor veel buitenlandse toeristen was het soms onmogelijk om überhaupt op vakantie te kunnen.

Het mooie zomerweer heeft gelukkig nog iets goed kunnen maken voor de sector. Vanaf juni kwam Nederland uit de lockdown, en de warrige reisadviezen van buurlanden zorgden voor een kleine opleving van het toerisme. Toch zien de vooruitzichten er negatief uit, bijna niemand boekt een vakantie omdat veel mensen toch angstig zijn dat zij hun vakantie last minute moeten cancelen.

„Het aantal vakantieplannen in Nederland voor de rest van dit jaar neemt sterk af. Het sentiment verandert. De angstige consument in binnen- en buitenland wacht af, gezien alle corona-onzekerheden. Ik verwacht pas in 2024 herstel”

Hoe langer de crisis voortduurt, hoe concreter de cijfers worden wat een desastreuze economische gevolgen de crisis heeft voor ons land.