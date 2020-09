Topman Erasmus MC wil strengere maatregelen: ‘We zitten echt te wachten op aanscherping van de maatregelen’

Ernst Kuipers, voorzitter Raad van Bestuur van het Erasmus MC, pleit voor strengere maatregelen. Liever vandaag dan morgen nog, volgens de topman gaat het flink mis in Nederland. De maatregelen van verleden week hebben weinig uitgehaald volgens Kuipers want het aantal besmettingen blijft stijgen.



Kuipers zit te wachten op een flinke aanscherping van de coronamaatregelen; voor zowel het Erasmus als voor de samenleving zou dat beter zijn. Het is namelijk de enige manier om het aantal besmettingen te doen laten dalen.

“De besmettingen blijven stijgen, ondanks de maatregelen van anderhalve week geleden. Ik verwacht dat er over een week wéér aanzienlijk meer besmettingen zullen zijn.”

Omdat het kabinet zo lang mogelijk wil wachten met een lockdown, kondigen ze mondjesmaat verscheidene nieuwe maatregelen aan. Maar de vraag is of dit nu daadwerkelijk de beste tactiek is.

“We willen zo lang mogelijk wegblijven van een complete lockdown, maar het aantal besmettingen stijgt dermate hard dat je tal van verschillende maatregelen in zou moeten zetten voordat het zou werken.”

In Nederland zelf zitten veel mensen niet te wachten op een nieuwe lockdown, of überhaupt verzwarende maatregelen. Kuipers geeft aan dat men in de ziekenhuis zijn hart vasthoudt voor wat er gaat komen. Zolang de maatregelen niet toenemen, zal de drukte gigantisch toenemen.

“Iedereen kan zich herinneren hoe het de eerste keer was. Zij zien ook hoe het aantal besmettingen zich ontwikkelt: ze weten wat er op ze af gaat komen. Ze zijn er klaar voor hoor, maar het is hard werken geweest de afgelopen periode. En er zit een limiet aan het aantal coronapatiënten dat opgevangen kan worden in een tweede golf, in combinatie met het doorzetten van de reguliere zorg. Er zullen keuzes moeten worden gemaakt.”