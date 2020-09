Trump wil komende week nieuwe opvolger Hooggerechtshof kiezen: ‘waarschijnlijk een vrouw’

Als het aan de Amerikaanse president Donald Trump ligt dan wordt er zo snel mogelijk een nieuwe opvolger voor het Hooggerechtshof aangewezen. Afgelopen week overleed rechter Ruth Bader Ginsburg, en voor de Trump-regering is dit een gouden kans om een progressieve zetel te bekleden met een conservatieve rechter. En zo gaat de strijd om het Hooggerechtshof – opnieuw – beginnen.



Eén verkiezingsbelofte is Trump zeker nagekomen en dat is de benoeming van meer conservatieve rechters in de VS. Inmiddels krijgt Trump de kans om zelfs een derde ‘opperrechter’ te installeren in het Hooggerechtshof.

Met het nieuws dat rechter Ginsburg was overleden ging de politieke machine bij beide partijen direct draaien. Ginsburg was geïnstalleerd door de Clinton-regering, en een zeer progressieve stem. Trump krijgt nu de kans om een stevig conservatief fundament te scheppen mocht hij niet worden herkozen. Wordt hij wel herkozen kan hij verder gaan met conservatieve benoemingen binnen het Amerikaanse rechtssysteem.

Trump Supporters chanted “Fill the Seat” tonight in Fayetteville, NC. RT if you’re ready to fill that seat! 👏🏻 pic.twitter.com/7ho9PUbKum — Ryan Fournier (@RyanAFournier) September 20, 2020

Trump heeft de Senaat verzocht om de voordracht zo snel mogelijk in behandeling te nemen, en aangezien de Senaat in handen is van de Republikeinen zullen zij alles op alles zetten om dit voor 20 januari – de dag dat Trump zijn functie moet neerleggen bij een eventueel verlies – te regelen.