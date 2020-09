Verplegers luiden noodklok: ‘Driekwart is tegen het verplichten van vaccins!’

Een verplicht vaccin? In dit geval tegen het coronavirus?! Ruim driekwart van de artsen en verpleegkundigen is hier zwaar op tegen, zo blijkt uit een onderzoek van vakbond NU’91.

Uit een onderzoek van de vakbond blijkt dat ruim driekwart tegen het verplicht vaccineren is. 35 procent van de zorgmedewerkers overweegt dit najaar wél een griepvaccin te injecteren. Dat is dus een ruime minderheid en daarom luiden enkele verplegers nu dan ook de noodklok. ‘Het is 1 voor 12’.

Het schijnt namelijk regelmatig voor te komen dat werknemers worden gekort op hun salaris, daar waar ze daar eigenlijk wel recht op hebben.

RTL Nieuws sprak met ene Jeroen en schreef het volgende daarover:

“Jeroen werkt als bezorger bij een supermarkt en belde direct zijn werkgever. Aanvankelijk moest hij zich ziek melden om doorbetaald te krijgen, later werd hij gebeld dat hij zich niet ziek kon melden omdat hij niet ziek was. Naar die doorbetaling kon hij dus wel fluiten. “De supermarkt zou het niet rond kunnen krijgen als ze mij door moesten betalen.”

Dus Mark Rutte en Hugo de Jonge kunnen zeggen wat ze willen, maar in de keiharde werkelijkheid des levens blijkt het soms -en soms ook heel vaak- toch iets anders uit te pakken…