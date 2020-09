Vervolging Öztürk voor moordbeschuldiging militairen dreigt! Vakbonden hebben mogelijkheden onderzocht

Net als iedereen denkt dat de Denk-soap afgelopen is wordt verrast met een nieuwe wending. Militaire vakbonden hebben wat onderzoek gedaan en menen dat het goed mogelijk is om Öztürk alsnog te vervolgen voor zijn uitspraken in het verleden. Volgende blamage voor Denk en Öztürk in zicht.



Tijdens een Kamerdebat over een bombardement op de stad Hamija in Irak heeft Öztürk Nederlandse militairen uitgemaakt voor moordenaars. Deze opmerking viel helemaal verkeerd in de Kamer, en ook Defensie was niet bepaald blij met deze opmerking.

Nu blijkt dat militaire vakbonden achter de schermen onderzoek hebben gedaan naar de mogelijkheid voor vervolging. De recente jurisprudentie van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens spreekt in hun voordeel, zij kunnen wel degelijk een zaak beginnen tegen Öztürk. De volgende, flinke imago schade voor de partij, en Öztürk, hangt in de lucht.

De bonden willen voornamelijk Öztürk voor de rechter slepen omdat zijn uitspraken voor een ‘extra risico’ zorgen. Door militairen moordenaars te noemen, creëer je een sfeer waarin de stap naar agressie tegen militairen steeds kleiner wordt.

„Dat speelt in de zaak van Öztürk net zo goed. We denken daarom een goed onderbouwde zaak te hebben”, zegt Ruperti namens de defensievakbonden. „We nemen deze zaak hoog op en hebben er daarom drie man op. Inclusief een cassatiespecialist. Als het nodig is zetten we deze zaak door tot aan de Hoge Raad en het Europees Hof.”