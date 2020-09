Video! Sigrid Kaag is nieuwe lijsttrekker D66, partij moet “de grootste” worden, maar met dezelfde holle managementtaal!

Sigrid Kaag is de nieuwe lijsttrekker van D66 geworden. In de video vertelt ze dat ze van D66 de grootste partij gaat maken. Wie dan al twijfelt over of het haar zal gaan lukken, moet de rest van de video bekijken. Het is onvoorstelbaar wat voor een spervuur aan managementtaal je dan om de oren vliegt! Nu al een hopeloos geval.

Voor wie nog opzoek is naar een partij die graag strooit met termen als: ‘nieuw leiderschap’, ‘samen’, ‘iedereen’ en ‘toekomst’, maar als beweging ook beschikt over de gave om het moment aan te voelen (nú), én die duidelijk communiceert dat het dit keer echt (ÉCHT) menens is, die kan bij D66 terecht. Ja, het is écht zo erg:

Fantastisch om met zoveel steun te zijn verkozen tot lijsttrekker van D66. Dank aan D66-leden voor het vertrouwen! Wie idealen heeft, moet er staan op het moment dat het ertoe doet. Dat moment voor mij is nu. Het is tijd voor nieuw leiderschap. Voor iedereen in Nederland. pic.twitter.com/RdICdA24ts — Sigrid Kaag (@SigridKaag) September 4, 2020

Ze is teruggekomen naar Nederland omdat ze haar “verantwoordelijkheid wilde nemen” en omdat ze als D66 “keihard nodig” zijn. Ze gaat strijden “tegen de polarisatie, tegen ongelijkheid en vooral ook voor de kansen van iedereen in Nederland”. Inspirerend of niet?

Echt, hoe krijgt ze die drek uit haar mond? En nog erger: Waarom is dít het campagnefilmpje? Iemand die de samenleving bij elkaar wil houden, door “polarisatie écht tegen te gaan” en populisme wil bestrijden op een “goede manier”.

Dat je zulke antwoorden geeft als je bij mensen langs de deuren gaat, daar kan ik nog inkomen. Maar dat ze bij D66 kennelijk in de veronderstelling zijn dat dit holle verhaal mensen daadwerkelijk gaat overtuigen… Dat is toch te sneu voor woorden?