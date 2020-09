Viruswaarheid verliest opnieuw rechtszaak: alle eisen zijn van tafel geveegd

De rechter in Utrecht heeft zojuist de eisen van actiegroep Viruswaarheid geweigerd. De actiegroep staat niet in haar gelijk volgens de rechter. De rechter is van mening dat Viruswaarheid geen belang heeft de opgevraagde informatie. Ze konden de rechter niet overtuigen waarom zij recht hadden om bepaalde beschermde documenten van het RIVM in te zien.



De actiegroep van Willem Engel had een kort geding gestart bij de rechtbank om stukken te mogen inzien van het RIVM en het OMT. Echter vond de rechter veel van de eisen “te vaag” onderbouwd. Ook maakte de actiegroep een flinke flater door bepaalde documenten op te eisen, die beide organen niet eens hebben.

En zo verliest de actiegroep weer een rechtszaak. Nu is het natuurlijk wachten op de eerste reacties dat onze rechters allemaal corrupt zijn en marionetten zijn van Bill Gates of iets dergelijks.

Door middel van een WOB-verzoek hoopte de actiegroep toch nog enige documenten in handen te krijgen. Waar de Wet openbaarheid van bestuur geldt niet in gevallen waar persoonlijke beleidsopvattingen in een intern overleg zijn geuit aldus de rechter.

Uiteraard blijft Viruswaarheid zich verzetten tegen het huidige coronabeleid. Een verlies meer of minder maakt voor de actiegroep niet uit, en ondertussen is duidelijk zichtbaar dat er een steeds groter wordende groep ontstaat van ‘corona-critici’ in Nederland.