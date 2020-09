Voorzitter veiligheidsregio’s wil sportkantines misschien eerder laten sluiten

Burgemeester Hubert Bruls is de voorzitter van de veiligheidsregio’s. Hij heeft voorgesteld om sportkantines in het weekend om 16:00 uur te laten sluiten, melden bronnen aan RTL Nieuws. Vrijwilligers zouden namelijk niet getraind zijn om bezoekers aan te spreken op hun gedrag…



Dit klinkt echt ontzettend dom. Veel sportkantines worden toch juist beheerd door vrijwilligers die op z’n minst basale sociale vaardigheden bezitten, of niet dan? Zo iemand snapt wél hoe de bar werkt en dat er ook met de gasten een praatje moet worden gemaakt. En dat er ook wel eens ruzie kan ontstaan waar ze op dat moment op moeten reageren. Maar mensen aanspreken op het naleven van de coronaregels, daar moeten ze dan kennelijk eerst voor getraind worden?! Hou toch op.

Nu het aantal nieuwe dagelijkse besmettingen bijna de 3.000 aantikt, bestaat de kans dat het kabinet het zekere voor het onzekere wil nemen en met zo’n voorstel als dat van Bruls meegaat. En dan moet iedere sportvereniging weer druk in de weer om de boel aan te passen, áls dat überhaupt al kan, alleen omdat ze ‘niet getraind’ zouden zijn. Echt, wát een domme opmerking is dit zeg! Kan iemand die man in het vervolg eerst even een communicatietraining geven voor hij dit soort dingen roept?