VVD’er Broekers-Knol over Moria ramp: ‘We gaan geen vluchtelingen opnemen’

Staatssecretaris Ankie Broekers-Knol houdt stand, ze blijft de huidige koers bevaren wat betreft de opname van vluchtelingen vanuit Griekenland. Na de ramp in Moria was de ophef in de Nederlandse politiek groot. Tal van oppositie partijen riepen om solidariteit en willen het liefst vandaag nog duizenden asielzoekers opnemen. Broekers-Knol wil hier niks van weten.



Na de trieste ramp van vannacht riepen oppositiepartijen het kabinet op om haar ‘verantwoordelijkheid’ te nemen. De verantwoordelijkheid die zij voor ogen hebben is de massale opname van deze vluchtelingen in Nederland.

Nu moet je leiderschap tonen en deze mensen veiligheid bieden. De Griekse overheid heeft al maanden geleden opgeroepen om meer te doen voor deze vluchtelingen. Waar wachten we nog op? Help de slachtoffers van deze brand die hun hele hebben en houden verwoest heeft.#Moria pic.twitter.com/yhP6mAkGYA — Jesse Klaver (@jesseklaver) September 9, 2020

Of dit nu het beste of meest realistische idee, is nog maar de vraag. Minister Kaag heeft inmiddels al gezegd dat Nederland een miljoen euro overmaakt naar de Grieken. Voor nu is dit de beste oplossing, enkele geldinjecties richting Griekenland zodat zij zelf de boel weer in orde kunnen maken.

Duitsland stelde voor om veel vluchtelingen op te nemen vanuit Griekenland. Staatssecretaris Broekers-Knol wil niks weten van het idee om vluchtelingen over te nemen. Het huidige beleid blijft onveranderd wat haar betreft.

Staatssecretaris Broekers-Knol houdt vast aan het regeringsbeleid tot nu toe: geen vluchtelingen uit Griekenland in Nederland opnemen. Ook niet na de brand in kamp #Moria op #Lesbos. Ze wil zich niet aansluiten bij EU-voorzitter Duitsland die hiervoor wel pleit: pic.twitter.com/sDa6G9QUGS — floor bremer (@floorbremer) September 9, 2020

Nu is het natuurlijk de vraag wat de gehele coalitie van de situatie vindt. D66 en CU kunnen nog wel eens kritiek gaan leveren op de houding van de VVD in deze kwestie.