Wat is linkbuilding?

Linkbuilding is het proces van het identificeren en het opbouwen van relevante links tussen websites en webpagina’s. Simpel gezegd zijn backlinks links van andere websites naar jouw website. Het inzetten van linkbuilding is belangrijk, omdat dit gevolgen heeft voor je ranking in zoekmachines. Je kunt dit net als de SEO uitbesteden aan een SEO specialist.

Een link heeft een bepaalde waarde en wordt eigenlijk door Google gezien als een soort ‘stem’. Wanneer je dus meer ‘stemmen’ krijgt voor je website, hoe waardevoller en relevanter Google jouw website zal gaan zien. Met als uiteindelijke doel: de populariteit van je website neemt toe en je krijgt een betere positie in de zoekresultaten.

Dan zijn er nog twee soorten links

No follow: volgens Google is een ‘nofollow’ een methode waarmee webmasters tegen zoekmachines kunnen zeggen dat ze de links op een bepaalde pagina of een specifieke link niet moeten volgen. Het gevolg hiervan is dat een website niet hoger in Google komt. Een no follow kan worden gebruikt bij onbetrouwbare inhoud, betaalde links en prioriteitsbepaling voor crawls (bron: Google)

Do follow: Een dofollow link is in feite een normale link. Zowel interne linken als backlinks zijn standaard dofollow. De autoriteit van een website wordt medebepaald door het aantal links die naar jouw website linken vanuit een andere website. Zoals eerder vermeld, hoe meer backlinks, hoe meer extra waarde je krijgt om hoger te komen in de zoekresultaten.

Een aantal doelen die bereikt kunnen worden met linkbuilding:

Het krijgen van meer bezoekers op je website

Verbeterde posities in zoekmachines

Posities op specifieke zoektermen verbeteren in zoekmachines

Het bijdragen aan het merkimago

Er zijn een aantal verschillende mogelijkheden om links te krijgen:

Interne links

Dit zijn links die van je eigen website je doorverwijzen naar andere plekken op dezelfde website. Waarom? Interne links werken eigenlijk als een soort aanbeveling. Wanneer je bijvoorbeeld informatie op een pagina aan het lezen bent en je linkt naar een andere pagina, dan geeft de eerste pagina een aanbeveling aan de tweede pagina. Daarnaast is het ook een manier om bezoekers langer op je website te houden.

Links uit social media: Google vindt linkjes die gedeeld worden via social media steeds belangrijker worden, want wanneer jouw website gedeeld wordt via social media betekent dat voor zoekmachines dat deze pagina relevanter gevonden wordt door mensen.

Kwalitatieve links

De kwaliteit van een link wordt bepaald door onder andere: relevantie, anchortext en title attribute. De anchortext is een tekst die zichtbaar is als je een link naar een andere pagina maakt. Een stuk tekst wat gelinkt wordt, is kwalitatief beter. De title attribute is de titel die verschijnt wanneer je met je muis op de link gaat staan. Deze titel is de titel van de achterliggende pagina en verbetert de vindbaarheid op de benoemde woordcombinaties.

Content

Wanneer er goede, relevante en waardevolle content op de website staat, dan vergroot je de kans dat andere websites naar jouw website willen linken.

Actief meedoen

Op bijvoorbeeld forums die relevant zijn, kun je actief links plaatsen die betrekking hebben op de onderwerpen van jouw website. Een voordeel hiervan is: jij voorziet ze van waardevolle informatie en zij zullen dan misschien wel eerder een backlink naar jouw website gunnen.

Is dit allemaal wat veel werk? Dan kun je ook jouw linkbuilding uitbesteden bij Equote, de linkbuilding specialist van Nederland.