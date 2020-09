We gaan mensen ophokken: Ollongren wil dat corporaties 10.000 woningen uit de grond stampen

Woningcorporaties moeten de bouwproductie opschroeven zodat er 25.000 huizen per jaar kunnen worden gebouwd. 10.000 daarvan moeten zogeheten ‘flexwoningen‘ worden, kant-en-klaar (nood)woningen geproduceerd in een fabriek.



Het kabinet lijkt geen structurele oplossing te kunnen vinden voor het probleem van de huizenmarkt: de (te) hoge vraag naar woningen. Voor het kabinet zit de oplossing hem in het voldoen aan de vraag: meer bouwen.

De 10.000 flexwoningen zullen in twee jaar moeten worden gebouwd en worden vrijgesteld van de verhuurdersheffing. Ook zal er meer mogen worden gebouwd voor de middeninkomens (huur tussen de 737 en 1.000 euro).

We gaan Nederland dus volbouwen met houten wooncontainers van IKEA, daar komt het eigenlijk op neer. Het is de perfecte manier om de structurele problemen, die de problemen op de huizenmarkt hebben veroorzaakt, verder voor ons uit te schuiven.

Het levert werk op, het biedt woonruimte aan studenten én, nog veel belangrijk, ook aan vluchtelingen. Zo neemt de druk op de asielprocedures af en kunnen die mensen ook allemaal een plekje krijgen. Dat creëert waarschijnlijk weer een aanzuigende werking en zadelt Nederland op met enorme kosten. Want als de werkloosheid op dat moment net zo hoog (of zelfs hoger) is als nu, dan is er voor al die mensen óók geen plek. En als er wél plek is, dan heeft de Nederlander vaak voorrang, al is het maar vanwege het beheersen van de taal.

Dat betekent op termijn dat ook voor de vluchtelingen die wél willen (en kunnen) werken, ze net zo hard in de bijstand blijven hangen als de ‘gelukszoekers’. Bijstand die moet worden bekostigd door de belasting op het inkomen van de (steeds kleiner wordende) werkende populatie.

Dit is toch vragen om problemen? En het kabinet legt de schuld volgens mij voornamelijk bij ‘het liberalisme’, terwijl er in hun oplossing juist een element zit van een overheid die ergens een stapje terug doet en even geen belastingdruk uitoefent op de markt. Compleet absurd, want het is de overheid waardoor de vraag toe blijft nemen en het is de overheid waardoor het aanbod niet mee kon stijgen. Dat bewijzen ze wel met dit beleid, toch?