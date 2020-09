Weg met die gekte! Trump zet streep door alle bewustwording- en diversiteitstrainingen binnen federale instituties

De Amerikaanse president Trump is begonnen met een ideologische zuivering binnen de federale overheid. Bewustwordingscampagnes, inclusie- en diversiteitstrainingen, ‘white privilege’ en al die andere voortvloeisels uit de Critical Race Theory, zijn verbannen. Uit met de pret!



Dit is nogal een ding wat Trump hier doet. Het is een directe aanval op de ideologie van links-extremistische clubjes, die de drijvende kracht zijn achter veel van de compleet doorgeslagen en idiote identiteitspolitiek die we ook in Nederland treffen.

Black Lives Matter, Kick Out Zwarte Piet, Jerry Afriyie, Akwasi, Gloria Wekker, Sylvana Simons, minister Van Engelshoven en bepaalde LHBT-clubjes, vissen allemaal in dezelfde ideologische vijver. Zij vinden allemaal dat de blanke meerderheid, de ‘witte mensen’, zich maar eens aan moet gaan passen aan hén. Vaak met als reden dat het dan ‘voor iedereen’ toegankelijk, acceptabel, of rechtvaardig zou zijn.

De meerderheid wordt daardoor op één hoopje gegooid, en beschouwd als ‘witte onderdrukker’. En ook al identificeer je jezelf niet zo, dan nóg wordt je als medeplichtige gezien. Je huidskleur geeft je namelijk ‘wit privilege’ waardoor je allerlei voordelen geniet, die anderen mogelijk niet kunnen krijgen. En omdat je er waarschijnlijk niet eens bewust van bent, houdt je (wellicht onbedoeld) het systeem in stand! Dit ‘wit privilege’ zit daardoor trouwens ook ingebakken in alle instituties die gebouwd zijn door diezelfde soort mensen.

Alle misère wordt dan verklaard door dit wereldbeeld. In Nederland moet Zwarte Piet veranderd worden. En is iedere afwijzing bij een sollicitatie vermoedelijk vanwege discriminatie. Wanneer niemand zich persoonlijk aangesproken voelt voor deze ongelijkheid, gooien ze het gewoon over een andere boeg. Dan maken ze de ‘witte’ mensen collectief verantwoordelijk, zoals bijvoorbeeld met het slavernijverleden en het vandaliseren van standbeelden.

In Amerika zie je dezelfde gekte maar dan uitvergroot. Daar roepen ze dat de politie moet worden wegbezuinigd. En ieder slachtoffer van (excessief) politiegeweld, wordt direct tot martelaar in de strijd tegen racisme gedoopt.

Dat is, in grote lijnen, de gekte die Trump nu dus aanpakt. En terecht ook, want je ziet vrij snel hoe dit mensen in groepen opdeelt en tegen elkaar opzet! Maar uiteindelijk zal dit bij de wortel moeten worden aangepakt: de universiteiten. Zo niet, dan blijven we dit soort gekkigheid maar steunen en ben je straks al een racist wanneer je een blanke baby op de wereld zet.