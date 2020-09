Woedende Thierry Baudet veegt de vloer aan met Pieter Omtzigt: ‘Hij is door het ijs gezakt’

Pieter Omtzigt, van het CDA, laat zich er graag op voorstaan een beetje het zwarte schaap van de christendemocratische familie te zijn. Want, wil hij ons doen geloven, hij is niet bang om met zijn eigen partijleiding te breken en publiekelijk dingen te doen waar ze horendol van worden. In de praktijk valt dat helaas nogal mee. Als puntje bij paaltje komt stemt hij precies zoals zijn superieuren dat willen. Thierry Baudet heeft zijn buik daar vol van en valt Omtzigt terecht aan.

Gisteravond liet de Tweede Kamer feitelijk de Schuldenunie op Europees niveau passeren. Nederland zal voortaan een groot deel van haar rijkdom overmaken aan minder welvarende maar vooral heel onverantwoordelijke Zuid-Europese landen. We gaan garant staan voor de schulden van Europa. Brussel neemt ons economisch leven over.

Het was een schande om te zien. Maar het ergste van de hele theatershow was het optreden van Pieter Omtzigt. Mr. Conscience. Deze man doet immers steeds net alsof hij hartstikke kritisch is en een echte luis in de pels van het establishment, maar dat blijkt in de praktijk steeds weer tegen te vallen. Zo ook gisteravond. Want uiteindelijk deed hij gewoon wat zijn politieke bazen willen: de belachelijke plannen steunen.

Dit kwam hem terecht op kritiek te staan van Thierry Baudet. De leider van Forum voor Democratie haalde hard — heel hard — uit naar de man die de strijd om het CDA-lijsttrekkerschap met een haarbreedte verloor.

Weer passeert dit kabinet een rode lijn. Nederland gaat garant staan voor de schulden van Zuid-Europa. We kunnen dit niet laten passeren. Daarom dienen we een motie van wantrouwen in en doen we wat we kunnen – binnen de Kamer en daarbuiten – om deze Schuldenunie te stoppen. #FVD pic.twitter.com/3qH2bcP47W — Forum voor Democratie (@fvdemocratie) September 9, 2020

Na eerst aangegeven te hebben waarom hij en Wilders een motie van wantrouwen indienden in een poging om de Schuldenunie alsnog te stoppen, richtte Baudet zijn pijlen op Omtzigt. “En overigens ben ik van mening dat Pieter Omtzigt genadeloos door het ijs is gezakt vanavond doordat hij tóch maar weer schoorvoetend akkoord gaat, toch maar weer een cartelista blijkt, in plaats van de luis in de pels die hij pretendeert te zijn,” aldus Baudet.

Harde woorden, maar daarom zeker niet minder waar. Steeds weer hebben wij — mensen die kritisch zijn over het optreden van de overheid in het algemeen, en zeker over de Europese Unie — hoop en vertrouwen in Omtzigt dat hij het juiste doet. Dat hij zijn rug recht houdt en niet alleen op onderwerpen waarvan de partijleiding denkt, ‘je doet maar jongen.’ Maar keer op keer gaat hij op het laatste moment dan toch door de knieën.

Zo ook nu.

Het is jammer, want Omtzigt is een bijzonder goed Kamerlid. Als hij de moed had om die laatste stap te zetten zou hij het partijkartel héél veel schade kunnen toebrengen. Maar nee, als puntje bij paaltje komt doet hij dan toch maar weer een stap terug.

Triest.

