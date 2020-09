ZIEN! Pieter Omtzigt sloopt het hele ‘oneerlijke’ belastingstelsel van Nederland: ‘U ziet niet de werkelijkheid!’

Gisteravond in de Tweede Kamer heeft CDA-parlementariër Pieter Omtzigt het ‘oneerlijke’ belastingstelsel van Nederland nogal aan gort gepraat. In slechts drie minuten maakt de nummer 2 van de christendemocraten duidelijk waarom de Nederlandse wijze van belasting betalen fundamenteel niet deugt.

Netjes als hij is zegt CDA-parlementariër Pieter Omtzigt (ook wel bekend als de Mega-inquisiteur van Malta en de Koning van de Kindertoeslagaffaire) het natuurlijk niet, maar het Nederlandse belastingstelsel is natuurlijk in en in verrot. Natuurlijk: belasting betalen moet iedereen. En zelfs bij een evenredige belasting dragen de sterkste schouders nog altijd in absolute zin de zwaarste lasten.

Maar is het eerlijk dat iemand die jaarlijks bruto €21.800 verdient aan de onderkant van de streep evenveel overhoudt als de persoon die bruto €36.500 verdient? Met een aantal platen liet Omtzigt gisteravond in de Tweede Kamer zien hoe onrechtvaardig het systeem momenteel is. Politici kijken naar wat koopkrachtplaatjes en constateren dat iedereen er een procentje (of soms zelfs twee) bij krijgt en constateren dat ze het goed hebben gedaan.

Mispoes, zo redeneert Omtzigt. Het onderliggende systeem deugt niet. Want de persoon die €21.800 verdient houdt uiteindelijk na allerlei premies en toeslagen méér geldt over: €30.904. De persoon die €36.500 binnenkrijgt gaat er echter op achteruit: die houdt maar €31.093 over. Dat is nauwelijks meer dan de persoon die véél minder verdient (en veel minder werkt) dan de persoon op €36.500.

Pieter pakt de koopkrachtplaatjes er nog eens bij en legt uit:

“Wij denken dat dit de werkelijkheid is, maar de werkelijkheid is dat we nooit kijken of er enige relatie is tussen wat je krijgt en het draagvlak. Want hier heb je dus een alleenverdiener, die verdient bijna twee keer zoveel. Die moet ook twee keer zoveel monden voeden en aan het eind van de dag heeft hij precies hetzelfde als die alleenstaande ouder.”

Ja, leg dat maar eens uit bij de Belastingdienst. En kom daarna maar op met die ingrijpende stelselwijziging, want dat is méér dan broodnodig.

Wie de overige plaatjes die Pieter omhoog houdt nog eens duidelijk wil bekijken: hier, hier en hier.