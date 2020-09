Zwitsers gaan naar de stembus: referendum over opzegging vrij verkeer van personen met de EU

In Zwitserland gaat men vandaag naar de stembus voor een voorstel dat een einde kan maken aan het vrije verkeer van personen met de EU. Voor de EU zou dit een grote klap in het gezicht zijn, maar ook voor de Zwitsers kan dit negatieve gevolgen hebben.



Het referendum over dit voorstel komt van de rechtse partij SVP, voor tientallen jaar is dit de grootste partij in het federale parlement van Zwitserland. De relatie tussen de EU en Zwitserland is er sowieso eentje met hobbels. De Zwitsers willen graag samenwerken met de EU, maar alleen op hun voorwaarden.

De SVP is van mening dat migranten een te grote belasting vormen voor het land, door middel van goedkope buitenlandse arbeidsmigranten raken veel Zwitsers hun baan kwijt aldus de partij. Ook zou Zwitserland de tienduizenden migranten die jaarlijks naar Zwitserland komen niet aankunnen; de infrastructuur, sociale voorzieningen en de welvaartstaat zijn niet gebouwd op deze groei.

De SVP wil dat Zwitserland als non-EU-lidstaat zelf beslist hoeveel migranten het land per jaar opneemt.

Ondanks dat de SVP deel uitmaakt van de federale regering zijn haar coalitiepartners geen voorstander van de opheffing van het verdrag omtrent vrij verkeer van personen. In Zwitserland zitten tal van multinationals die niet al te graag springen om opheffing van dit verdrag, ook zijn er coalitiepartners die juist van mening zijn dat veel van de Zwitserse welvaart te danken is aan de migratie.

Het is nu dus aan de kiezer om over dit voorstel een keuze te maken.