4 belangrijkste upgrades van de iPhone 12

Na een jaar wachten, heeft Apple haar nieuwe smartphone geïntroduceerd. De iPhone 12 is ten opzichte van zijn voorganger op verschillende punten verbeterd. Is de telefoon de aankoop waard? Wat maakt de iPhone 12 tot een beter toestel dan de iPhone 11 uit 2019? In dit artikel zoomen we in op vier belangrijke verbeterpunten. Zijn deze upgrades voor jou een reden om de iPhone 12 te overwegen?

Tip: bestel hier een iPhone 12, wanneer je deze kort na de lancering van het toestel in Nederland in huis wilt hebben!

#1: iPhone 12 Pro Max is groter dan zijn voorganger

De iPhone 12 Pro Max is met zijn 6.7 inch de grootste smartphone, die Apple tot nu toe introduceerde. Naast het feit dat de iPhone 12 Pro Max groter werd, is de iPhone 12 Mini juist kleiner geworden. Dit model heeft een formaat van 5.4 inch. De perfecte telefoon voor consumenten die weinig hebben met een groot toestel in hun broekzak of tas. De iPhone 12 en de iPhone 12 Pro hebben hetzelfde formaat als hun voorganger, namelijk 6.1 inch.

#2: nieuwe LiDAR-sensor in de camera

Zowel de iPhone 12 Pro, als de iPhone 12 Pro Max is uitgevoerd met een nieuwe dieptesensor. Deze sensor draagt de naam LiDAR en ken je wellicht uit de nieuwste versie van de iPad Pro. Ook in dat apparaat zit deze sensor in de camera verwerkt, om nog mooiere foto’s te kunnen maken. Bijkomend voordeel van de LiDAR-sensor is de verbetering van de functie om voorwerpen op te meten met je telefoon. Een rolmaat is hierdoor voortaan overbodig!

#3: verbeterde A14 Bionic chipset

Een derde upgrade in de iPhone 12 is de verbeterde A14 Bionic chipset. Deze chipset werkt sneller en is krachtiger dan zijn voorganger. Houd er rekening mee, dat je dit bij een normaal gebruik van de iPhone niet direct zal merken. Het biedt voornamelijk voordelen bij het gebruik van AR- en VR-toepassingen. Steeds meer apps maken hier gebruik van.

#4: verbinding maken met het 5G-netwerk

Tot nu toe kon de iPhone geen verbinding maken met het 5G-netwerk. Dit is met de nieuwste iPhone 12 wel mogelijk! Houd er rekening mee, dat nog niet volledig duidelijk is, wanneer deze functionaliteit wordt uitgerold in Nederland. Wel staat vast dat de iPhone 12 in de toekomst verbinding kan maken met dit netwerk. Zo profiteer je van nog sneller internet op je mobiele telefoon.

Ook het vermelden waard is de wijziging in het design van de iPhone 12. Zo heeft deze telefoon een vlakke zijkant. Daar waar voorgangers uit de laatste jaren allemaal een bolle zijkant hadden. De vlakke zijkant doet je wellicht denken aan de tijd van de iPhone 5s.