Absurd! Maher (25) werd hardhandig overmeesterd op station Arnhem omdat hij mondkapje te laat opzette

De 25-jarige Nijmegenaar Maher Hajj Kaddour werd hardhandig uit de trein verwijderd, schijnbaar omdat hij zijn mondkapje een seconde te laat had opgezet. De beelden zijn hier te zien. Wat een compleet hysterische reactie van de handhavers!

Het verhaal van Maher lijkt erop te wijzen dat hij uit de trein is verwijderd omdat een conducteur vond dat hij eerst z’n mondkapje op moest doen voordat hij de trein in zou stappen. Maar hij legt uit dat hij haast had en z’n mondkapje direct op had gezet zodra hij binnen was, in ieder geval voordat hij de coupé binnenliep.

De conducteur zou vervolgens met Veiligheid & Service hebben gebeld en zoiets zeggen als ‘ik heb hier iemand zonder mondkapje’. De medewerkers die op de melding afkwamen zouden in de veronderstelling zijn dat hij geen geldig vervoersbewijs zou hebben, maar deden (zo lijken de geluidsopnames van Hajj Kaddour uit te wijzen) geen enkele poging om dit te controleren. Meneer moest en zou dus perse hardhandig uit de trein verwijderd worden!

En hier wordt het vreemd, want de spoorwegen blijven bij de lezing dat Hajj Kaddour geen mondkapje in de trein droeg en geen geldig vervoersbewijs had. Ze geven geen énkele andere reden voor dit excessieve geweld. In feite bekennen ze dus gewoon schuld voor hun eigen overreactie maar blijven doen alsof dit normaal is. Volslagen idioot!

Wat dat betreft geef ik Hajj Kaddour dus volledig gelijk en hoop ik dat hij wat bereikt met z’n klacht en aangifte tegen de NS en de politie. Maar waar ik níét in meega, is zijn toegevoegde verdenking/beschuldiging van discriminatie. Voor zover ik heb kunnen lezen lijkt daar helemaal geen sprake van te zijn, of ontbreekt in ieder geval ieder bewijs daarvoor. Die extra laag toevoegen aan deze aanklacht heeft volgens mij ook geen enkele zin en zet de boel alleen maar onnodig op scherp (of nou ja, op nóg scherper). Ook al gedragen ze zich wel echt als een stel nazi’s door zó hard te gaan op de regeltjes. Kom nou toch…