Afrekencultuur in wielerpeloton: wielrenner Simmons geschorst omdat hij pro-Trump is

In de wielrennerij heeft de cancel culture — de afrekencultuur — ook zijn intrede gedaan. De 19-jarige Quinn Simmons — Amerikaan, wereldkampioen bij de junioren in 2019 — is namelijk geschorst door zijn team Trek-Segafredo. De reden? Hij had zich op Twitter positief uitgelaten over Donald Trump, zijn eigen president.

Het begon allemaal met een tweet van de Nederlandse wielerjournaliste José Been. Zij liet na het debat tussen Joe Biden en Donald Trump weten dat iedereen die Trump steunt haar moet ontvolgen. Simmons reageerde daarop met “bye” en een emoji van een zwaaiende zwarte hand. Even later erkende Simmons een “Trumper” te zijn, wat inhoudt dat hij Trump steunt.

Je zou denken: geen probleem. Hij twitterde niets extreems.

Nou, helaas, we leven in totaal gestoorde tijden. Want zijn team beweert dat Simmons met zijn tweet “verdeeldheid” heeft gezaaid. En dus is hij op non-actief gezet.

“We zijn een organisatie die gaat voor inclusiviteit en die een meer diverse en rechtvaardige wielersport ondersteunt,” aldus Trek-Segafredo. “Hoewel we het recht op vrije meningsuiting steunen, vinden we dat iedereen verantwoordelijk is voor zijn woorden en daden. Helaas heeft onze renner Quinn Simmons online statements gemaakt die naar onze mening verdeeldheid zaaien, opruiend zijn en schadelijk voor het team, het professionele wielrennen, de fans en de positieve toekomst die we hopen te creëren voor onze sport.”

Dit is het nieuwe normaal. Linkse activisten hebben het overal voor het zeggen en gedragen zich als een stel gestoorde stalinisten. En terwijl ze hun stalinisme botvieren op normale mensen verkrachten ze ook nog eens de betekenis van woorden. “Inclusief.” “Divers.” “Rechtvaardig.” De termen worden gebruikt, maar op een manier die totaal tegengesteld is aan hun daadwerkelijke betekenis.

Weet je WAT polariserend is? De werkwijze van msm en activistenclubjes, van de meute die meeknielt en de angstsfeer die we er voor terugkrijgen. En zondebokken.

De afrekencultuur wordt steeds erger. Nu mag je al niet meer positief zijn over een politicus als die toevallig rechts is. En let wel, Trump is Simmons’ president. Gekozen door hem en zijn mede-Amerikanen. Maar steun hem publiekelijk en je wordt, hopsakee, van haat en wat dies meer zij beschuldigd.

Een gelijkgeschakelde ex sporter-journalist verkneukelt zich om het cancellen van een medesporter. Steeds vaker kom je voorbeelden tegen, die heel duidelijk maken hoe hoe het zo vreselijk mis kon gaan 80 jaar geleden.

Wij van rechts mogen dit niet laten gebeuren. We moeten ons hier nu tegen verzetten. En gepassioneerd ook.

