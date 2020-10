Ali B. en Jörgen Raymann moeten bewustzijn creëren bij Almeerse jongeren: ‘Wapenbezit is niet normaal!’

In Almere is een campagne begonnen om het wapenbezit onder jongeren terug te dringen. Aan onder anderen Ali B. en Jörgen Raymann de schone taak om te vertellen dat het toch echt niet normaal is om als 13-jarige rond te lopen met een kapmes. Dat gaat vast helpen!

Het kan natuurlijk iedereen overkomen dat je de laatste memo vanuit de samenleving hebt gemist en volledig in de veronderstelling was dat een kapmes opzak hebben wél normaal is. Gelukkig zijn er dan zat BN’ers die je in dat geval wel weer op het rechte pad willen krijgen middels een bewustwordingscampagne. Want op die manier pak je dit soort problemen namelijk écht bij de kern aan!

Jongeren met kapmessen, klauwhamers, pistolen en de daarbij behorende geweldsincidenten domineren kennelijk het straatbeeld van Almere, puur omdat “kwetsbare jongeren vallen voor luxe goederen”.

Heel sneu allemaal! Burgemeester Weerwind gaat het probleem echter niet nóg verder uit de klauwen laten lopen hoor. Nee, hij gaat vanaf nu zelfs harder optreden! En hoe hard dat precies gaat zijn? Nou, als er nu iemand met een kapmes wordt gepakt, dan gaat de politie die niet alleen in beslag nemen, maar óók vragen met wie die jongeman nog meer contact heeft. En als er dan sprake lijkt te zijn van een groepsconflict, dan gaat de politie dat “meteen aanpakken”, zegt de burgemeester.

In Almere draait men dus weer mooi om de hete brij heen. Daar zien ze weer een ‘kleine minderheid’ die net even wat meer moeite heeft met bepalen wat nou normaal is en wat niet. Er is kennelijk niemand die begrijpt waarom ze daar in Almere wél massaal met kapmessen en pistolen over straat lopen, en hier in de gehuchten rondom Enschede de meeste mensen nog nooit een kapmes hebben gezien. Komt vast door de opvoeding!