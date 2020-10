Arjen Lubach is een getalenteerde komiek, presentator en auteur. Laten we dat vaststellen, eerlijk is eerlijk. Hij laat velen genieten van zijn satirische talkshow ‘Zondag met Lubach’ waarin hij het nieuws van de afgelopen week onder de loep legt. Ik vond die show aanvankelijk best wel leuk. Maar ik ben die show al lang helemaal beu door die steeds weer terugkomende maniertjes, het goed koop scoren met het zoemertje naast hem en zijn teksten die wat mij betreft niet scoren.

Naar aanleiding van mijn artikel over de stickers die van NOS wagens worden afgehaald werd ik gewezen op een Lubach show over dat onderwerp. Volgens Lubach staan er tegenwoordig zoveel mensen te schreeuwen voor het gebouw van de Tweede Kamer dat kamerleden niet langer de hoofd ingang kunnen gebruiken. Lubach: “die schreeuwers zijn complotdenkers!

Wat mij betreft is het een zeer slechte show, zonder enige inhoud. Zo ook Ad Nuis, journalist, columnist voor Vrij Nederland, Hij doet er de video over ‘Lubach’s lachzakshow tegen het ‘nepnieuws’. Check it out!

Ad Nuis toetste op internet ‘Zondag met Lubach’ en de naam Irene van den Brekel producent van de talkshow verscheen. Nog een klik en hij was bij Kajsa Ollongren, vice premier, D66. Olongren is getrouwd Irene van den Brekel. Leuk stel!

Het is weer helemaal duidelijk hoe de lijntjes lopen en welke informatie Lubach met een goedkeurend knikje van Van Brekel en Ollongren naar voren kan brengen.

Nuis: “ik ben een complotdenker”! Nee hoor Ad, dat ben je niet! Jouw CafeWeltschmerzshow is honderd maal beter dan die van Lubach. Het is duidelijk:

Arjen Lubach ligt in bed met Irene van Brekel en Kasja Ollongren. Ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha!

Frits Bosch, auteur van “Risico als obsessie”, “Dat is het risico”, “Wereld op een keerpunt” “Onbehagen bij de elite”, “Schaft ook Nederland zich af?” en “Feminisme op de werkvloer”.