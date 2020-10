Arrogante Rutte noemt kritiek op kosten Oranjes “populisme”

Ah ja, natuurlijk. Het is “populistisch” om er iets van te vinden dat het koningshuis ons bijna 350 miljoen euro per jaar kost. Daar moet je je mond over houden.

Het is weer eens zo ver. Er is kritiek op de kosten die de Nederlandse belastingbetaler moet dragen voor de Oranjes. Ja, ons koningshuis is één van de rijkste koninklijke families ter wereld, maar om de één of andere reden moeten wij, hardwerkende burgers, nog steeds al hun rekeningen betalen.

Dat je daar vraagtekens bij zet is natuurlijk volkomen normaal. Daar kan iedereen het mee eens zijn.

Nou ja, iedereen behalve jullie (niet de mijne!) premier Mark Rutte. Die vindt zulke vragen namelijk verboten. En mensen die dergelijke kritiek uiten zijn niets meer of minder dan vieze, vunzige, gevaarlijke populisten.

Rutte waarschuwde voor een jaarlijkse terugkerend debat over het inkomen van de Oranjes. “We moeten voorzichtig zijn met een discussie die al heel snel populistisch gevoerd wordt.” Hij gelooft niet in de zin ervan. “Je gaat het nooit eens worden over de hoogte ervan. Ook als ze mijn salaris krijgen, is dat te hoog”. Rutte verdient zo’n 170.000 euro per jaar, dat is de grens aan inkomens in de publieke sector.

Hij stelt zelfs dat Amalia geen keuze heeft, dat ze maar één mogelijk “carrierepad” heeft. Ze wordt koningin. Punt. The end. En daarom moeten we haar flink betalen.

Maar wacht eens even, wat is dat voor onzin? Ze kan gewoon bedanken voor de eer en een carriere nastreven in de private sector. Er is niemand die haar kan dwingen om koningin te worden. Als ze koningin wordt dan is dat omdat ze daar zélf voor gekozen heeft. Punt.

Maar ja, ook dat mogen we vast niet zeggen van mijnheer Rutte.

