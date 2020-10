Baudet niet te spreken over coronabeleid Rutte: ‘Kabinet maakt fout na fout!’

FVD-voorman Thierry Baudet is niet te spreken over het coronabeleid onder dit kabinet van Rutte. De fouten stapelen zich op, in plaats van een actief beleid zien we een reactief beleid. In veel zaken is het kabinet keer op keer te laat. Ook is Baudet niet te spreken over het stikstofbeleid, het dossierstuk waar kabinet gigantische fouten heeft gemaakt, en nog steeds maakt.





Gedurende deze gehele stikstofcrisis is het kabinet er heilig van overtuigd dat biomassa de oplossing is voor alles. Terwijl de meeste mensen inmiddels door hebben dat biomassa helemaal niet zo duurzaam is als werd beweerd, blijven Rutte en consorten biomassa promoten. Soms lijkt het alsof ze hun verkeerde inschattingsfout niet durven toe te geven.

Tijdens de coronacrisis gebeurt precies hetzelfde, scenario’s ontbreken en we varen zonder koers door deze coronaramp. Nu de tweede golf is aangebroken blijkt weer dat tal van zaken niet in orde zijn. Het testsysteem verloopt nog steeds niet soepel, de IC-afdelingen hebben nog steeds een tekort aan bedden en de reguliere zorg wordt weer afgeschaald. Terecht dat Baudet harde kritiek uit op het kabinet.