Bedreigingen en knallende ruzie! ‘Relatie Henk & Henk is definitief voorbij: Krol stapt uit de Partij voor de Toekomst!’

We kunnen op deze zondagochtend alvast even het volledige politieke bankroet van de Partij voor de Toekomst vaststellen. De partij van Henk Otten en Henk Krol stond al maandenlang op 0 zetels in de peilingen, maar het einde is nu echt in zicht! Krol heeft namelijk na een knallende ruzie de partij de rug toegekeerd.

Zojuist heeft Henk Krol (ex-Gay Krant, ex-50 PLUS) besloten om voor de zoveelste keer ergens op te stappen met ruzie. Deze keer heeft een aanvaring met Henk Otten hem doen besluiten om de aspirant-politieke partij Partij voor de Toekomst de rug toe te keren.

Als reden voor zijn vertrek noemt Krol het royement van penningmeester Pieter Bogaardt door bestuursleden Henk Otten en zijn kompaan en herrieschopper Jeroen de Vries, die beiden tevens senator zijn. Het verhaal wordt zelfs zo erg dat een medewerker van Krol zelfs zou zijn bedreigd door De Vries, die zijn intimidatietrucjes vast zal hebben afgekeken van driftkikker Otten.

Krol probeert zijn vertrek bij de kansloze partij in oprichting nog een beetje chique te houden en laat middels een persbericht weten dat hij “uiterst teleurgesteld” is in de werkwijze van Otten en De Vries.

Er komt een eind aan mijn samenwerking met de Groep Otten. Het #henkenhuwelijk. Het liep niet soepel, maar na een bedreiging van een van mijn medewerkers door een van de senatoren, was de maat helemaal vol.

Klik op de afbeelding hieronder: pic.twitter.com/EwJXKueAGC — Henk Krol (@HenkKrol) October 18, 2020

De twee senatoren van GO, de partij die onlangs fuseerde met de Partij voor de Toekomst, hebben afgelopen donderdag – zonder Krol daarbij te informeren – bestuurslid Pieter Bogaardt uit de partij gezet. De directe aanleiding was dat Bogaardt met het AD gepraat zou hebben over interne kwesties.

In een WhatsApp-gesprek zou Jeroen de Vries helemaal door het lint zijn gegaan tegenover de persoonlijke woordvoerder van Krol. Hij schreef: “Vuile vieze smeerlap. Met je gelek en gekonkel. Ik weet je te vinden!” Nou is het niet gek dat De Vries concludeert dat hij Bogaardt wist te vinden, aangezien ze samen een partijkantoor delen. Maar erg tactisch is het allerminst, want met het vertrek van Krol lijkt de Partij voor de Toekomst nog weinig toekomst gegund…

Ze dronken een glas, deden een plas en alles bleef zoals het was.