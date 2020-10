Beelden van optreden André Hazes zorgen voor ophef: politie start onderzoek

Foto’s en video’s van een optreden van André Hazes in een Vlaamse discotheek zorgen voor een rel op social media. “Mensen die in volle coronacrisis samen dansen, de microfoon doorgeven. Dit is een klap in het gezicht van het zorgpersoneel.” De politie is een onderzoek gestart en terecht ook, want dit lijkt helemaal nergens op!

De beelden, hier te zien, wekken op z’n zachtst gezegd nou niet bepaald de indruk dat men daar bezig is om besmettingen te voorkomen. Ja, mensen in de zaal houden afstand, maar achter de DJ-booth is het wel héél erg gezellig.

De manager van discotheek Carré heeft gereageerd op de ophef en zegt: “Deze storm van kritiek is onterecht, want op deze foto’s en videobeelden zie je niet alles. Het is logisch dat mensen de leukste momenten van de avond op sociale media zetten, maar we zijn echt wel voorzichtig.” Wat een gelul. Op de beelden is toch duidelijk te zien dat het misgaat?

Hij beweert ook dat ze zich aan de regels houden. Kan allemaal zo zijn, maar dan zijn de regels daar wel érg slap! Als iedereen de coronaregels op dezelfde manier zou hanteren zoals daar gebeurde, dan stromen de ziekenhuizen daar ook binnen de kortste keren vol. Het is toch niet voor niets dat de politie nu een onderzoek start, of wel? Aanpakken die hap!