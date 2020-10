Broekriemen vast en mondkapjes op! CEO van ziekenhuis Erasmus MC: Extra maatregelen BINNEN PAAR DAGEN

Er moet binnen enkele dagen weer worden toebewogen naar een lockdown-achtige situatie in Nederland. Dat zegt Ernst Kuipers, CEO van het Rotterdamse zuiekenhuis Erasmus MC en voorzitter van het Landelijk Netwerk Acute Zorg. Slecht nieuws dus voor iedereen die hoopte dat het land snel weer open kon.

Binnen enkele dagen moeten we weer op naar meer coronamaatregelen om het virus in te dammen, dat zegt Ernst Kuiper – directeur van het Erasmus MC en voorzitter van het Landelijk Netwerk Acute Zorg. Kuipers geeft geen voorbeelden bij wat voor maatregelen hij denkt dat de overheid heel snel zal moeten nemen, maar zegt wél dat het snel moet gebeuren:

“Iets meer dan een week geleden gingen in heel het land coronamaatregelen in, en werden de beperkingen in de grote steden aangescherpt. Toen telde Nederland minder dan 3000 positieve tests per dag, inmiddels is dat opgelopen naar ongeveer 4000. ,,Hoe hoger het aantal besmettingen elke dag is, hoe drastischer ingrepen nodig zijn om dat weer terug te brengen. Als dit zo blijft, heb je binnen een paar dagen aanvullende maatregelen nodig”, zei Kuipers. ,,Op een totale lockdown waarbij alle scholen dichtgaan en universiteiten sluiten, zit helemaal niemand te wachten”, voegde hij er aan toe.”

Let op dat woordje ‘totale’. Geen sluiting van scholen of andere onderwijsinstellingen dus, maar verder is er dus wél een heleboel mogelijk. Avondklok, sluiten van niet-essentiële winkels, horeca allemaal dicht of zelfs alle sport- en vrijetijdsverenigingen gesloten? Kuipers laat het allemaal open, en geeft aan dat het aantal gevallen per dag serieus aan het pieken is, nog hoger dan tijdens de eerste golf.

Kuipers is geen lid van het OMT, maar wel een invloedrijk figuur in politiek en media. Reken er dus maar op dat zijn advies voor het platleggen van delen van het land wordt gehoord én overwogen. Sterkte dus, Nederland. We zijn er echt nog lang niet met z’n allen.