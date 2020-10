Burgemeester Aboutaleb test positief voor coronavirus – direct in thuisquarantaine geplaatst

De burgemeester van Rotterdam, Ahmed Aboutaleb, heeft het coronavirus opgelopen. Dat heeft de gemeente Rotterdam zojuist bekendgemaakt. Volgens de woordvoerster van de burgemeester zit hij thuis met, gelukkig, milde klachten. Op advies van de GGD zal hij de komende zeven dagen thuis blijven, tot die tijd probeert hij vanuit huis te blijven werken.



Aboutaleb is de eerste prominente burgemeester die getroffen is door het virus. En we hopen van harte dat het bij milde klachten blijft. Op Twitter gaan enkele coronawappies al weer helemaal los. Zij menen natuurlijk dat dit weer onderdeel is van het grote coronacomplot. Zucht…

Nu krijgen zeker alle politici 1 voor 1 zogenaamd 'corona' zodat ze tegen de tijd dat het vaccin er is kunnen zeggen, nee wij hoeven niet we hebben al cojona gehad… 😉#aboutaleb — Wakker Geluid (@WakkerGeluid) October 12, 2020

De komende week zal de locoburgemeester Bert Wijbenga de taken waarnemen, en de burgemeester van Schiedam zal tijdelijk de rol van voorzitter binnen de Veiligheidsregio overnemen.

Sinds juli maakt Aboutaleb zich al hard voor een strikter coronabeleid, nu is hij helaas zelf besmet geraakt. En zo ziet men maar dat iedereen ten alle tijde alsnog besmet kan raken.