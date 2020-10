China is een levensgevaarlijk fascistoïde land, vindt auteur Frits Bosch. De Nederlandse regering moet eindelijk eens wakker worden en het Chinese regime – dat veel overeenkomsten vertoont met het Derde Rijk – veel harder aanpakken, vindt hij.



Komende donderdag betreden Trump en Biden weer de ring om onder meer te praten over het buitenlandse beleid van de VS. Taiwan kijkt met grote en angstige ogen toe wat ze zullen zeggen over China en Taiwan. Taiwan wil koste wat kost democratisch en los van China blijven.

Trump heeft een vrij wisselend beleid gevoerd ten aanzien van de twee China’s. Enerzijds wilde hij grote handelsverdragen afsluiten met Xi Jinping, anderzijds stootte hij ze af vanwege het ontbreken van een ‘level playing field’ en de voortdurende diefstal van Amerikaans intellectueel eigendom. Trump is zich goed bewust van het toenemende gevaar van China: hij heeft zich herhaaldelijk uitgesproken voor het verdedigen van Taiwan, maar Taiwanezen vragen zich af wat het waard is als Taiwan plotseling wordt aangevallen door China. Het is dan een kwestie van ‘hap, slik, weg’. Taiwan heeft een leger, maar is geen enkele partij voor het oppermachtige China.

Taiwanezen hopen dus dat Trump herkozen wordt want Biden heeft zich niet uitgelaten over enig beleid ten aanzien van militair ingrijpen. Taiwanezen vrezen dat Biden meegaand zal willen blijven, de strijd niet zal aangaan en ze zal laten stikken. Als Biden gekozen wordt dan wordt Harris de facto president. Van haar wordt niets verwacht, zeer politiek onervaren als ze is. De hemel verhoede…

Bouwt China militair op? Ja, razendsnel. Waarnemers zijn geschrokken van de zeer snelle militaire opbouw van China. Het is ontzagwekkend en men interpreteert dit als de vervulling van de Chinese wens betrekkende dominantie in de Zuid-Chinese Zee, Zuidoost-Azië en de wens de confrontatie aan te gaan met Japan en de VS. China zal Noord-Korea daarbij niet afvallen. Integendeel, ze zijn kameraden in de strijd tegen het Westen. Samen willen ze Taiwan als eerste pion veroveren om de solidariteit van het westen te testen.

Wat is de positie van de Europese Unie? Die is zoals gewoonlijk lamlendig. Van de EU hoeft Taiwan en omliggende landen niets te verwachten. De EU is een reus op lemen voeten: aan deze club hebben we in politiek opzicht niets. Europese landen voldoen zelfs niet aan het NAVO-minimumvereiste 2% van het BNP vrijmaken voor militaire uitgaven. Overigens zijn Zweden en Polen benauwd voor de Russen.

Is China fascistisch te noemen? Zeer zeker. China is een op en top fascistoïde land. Mao wordt een communist genoemd. Hij was veeleer een fascist met zijn Culturele Revolutie en de gestolde cultuur zoals ook Italië en Nazi Duitsland dat hadden.

Staat de Communistische partij in dienst van het onderdrukte volk? Nee, geenszins. China is een totalitair land dat het volk onderdrukt. Fascisme neemt verschillende vormen aan – zie het verschil tussen het Italiaanse, Duitse en Spaanse fascisme. China heeft er z’n eigen draai aan gegeven, maar dat maakt het niet minder abject. Centraal staan collectivisme, absolutisme en brute onderwerping. Bovendien menen de Chinezen uitverkoren te zijn de wereld te leiden met hun vermeende totalitaire systeem. Het land heeft niets meer met communisme van doen, des te meer met fascistisch staatskapitalisme.

Is China vergelijkbaar met het nazi-regime? De overeenkomsten zijn enorm. Een almachtige partij en partijleider. Extreem nationalistisch beleid, vermomd als dienstbaar buitenlands beleid, de Nieuwe Zijderoute. China is imperialistisch, maar staat daar nu nog aan het begin. Totale controle van de media, dus onderdrukking van afwijkende meningen. Geen scheiding der machten. Moord waar wenselijk: doktoren die waarschuwen voor corona, en afwijkende kunstenaren. Concentratiekampen voor Oeigoeren, gedwongen assimilatie voor inwoners van Hong Kong, en het verbod op de godsdienst Falun Gong.

Herstelt China van corona? Ja, veel eerder dan wij. Het wrange is dat China nu een economische groei vertoont van 5%. Dit land kan met dwang corona onderdrukken, terwijl wij in ons democratisch systeem een partij ongehoorzaam en opstandig zijn. Dat zou je eens in China moeten proberen: je wordt ogenblikkelijk vermoord.

Wat is de positie van Nederland? Slaap zacht. We geven niet thuis. We houden ons bezig met die achterlijke inclusiehysterie en identiteitspolitiek. Chinezen en Russen vinden het prachtig. Chinezen hebben de grootst mogelijke minachting voor ons omdat we onszelf steeds in de voet schieten en niet tot een strak beleid kunnen komen. Ze willen ons wat graag onder de voet lopen en zijn daar in economische zin druk mee bezig, ‘wait and see’.

Wat betekent Chinees fascisme voor ons? Fascisme is als een wurgslang. De wurgslang kent geen genade. Langzaam knijpt hij alle adem uit zijn slachtoffer. Bij elke uitademing wikkelt de slang zich strakker om je nek, tot je niet meer kunt ademen. Wij bepalen wat goed en fout is. Wij bepalen wat je leest en wat we deleten. En als je het er niet mee eens bent, dan wurgen we je. China zal ons wurgen.

Wat moet het bedrijfsleven met deze conclusie? Niets, rustig doorgaan met zaken doen, zo men dit wil en verantwoord vindt. Het zakenleven is niet in het leven geroepen om politiek te bedrijven. Onze regering moet de kaders aangeven. Als de regering zou zeggen, ‘met dit fascistoïde land wensen wij geen zaken meer te doen,’ dan houdt het bedrijfsleven zich daaraan. Ik verwacht dit niet. Dat gebeurde overigens tijdens nazi-Duitsland ook niet. Ik vraag wel aan onze regering: wanneer worden jullie nou eindelijk eens wakker?!

Frits Bosch, auteur van “Risico als obsessie”, “Dat is het risico”, “Wereld op een keerpunt” “Onbehagen bij de elite”, “Schaft ook Nederland zich af?” en “Feminisme op de werkvloer”.