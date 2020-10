Column Ozair Hamid: De ziel van de Verenigde Staten staat op het spel

Joe Biden, aanvoerder van de Democraten, blijft het herhalen: “Dit is het gevecht om de ziel van de natie.” Ook Trump lijkt een dergelijke boodschap te willen overbrengen. Maar waar vechten de 70+’ers om? Wat is de ziel van de Amerikaanse natie?

De Verenigde Staten zijn in meerdere opzichten uniek. Zo is het al 125 jaar lang de krachtige geopolitieke macht in de wereld. Economisch domineren de Amerikanen al sinds 1870 met het oh zo bekende recept: laissez faire economics. Geen overheid spendeerde zo weinig als percentage van de economie als de VS.

Of het vrijemarktdenken van de VS de ziel van de natie definieert, is discutabel. Gegeven is dat het uniek is en dat het de Amerikaanse manier van leven significant heeft beïnvloedt. Vandaag de dag ziet men dat immers terug in het gezondheidsstelsel, belastingstelsel en uitkeringsstelsel.

Maar de ziel gaat verder dan het geloof in economische zelfstandigheid; het gaat om de houding van Amerikanen in een ruimer sociaal kader. Toen Alexis de Tocqueville Amerika bezocht, schreef hij dat optimisme in vrijwel alle lagen van de samenleving domineerde. Terwijl de Franse boer leed onder het autoritaire bewind van het ancien régime, was euforie aanwezig bij de Amerikaanse arbeider.

Nog steeds is die verheugde opstelling aanwezig, zo laten peilingen zien. Optimisme en vreugde dat voortvloeit uit het idee dat hard werken uiteindelijk zal lonen, ook wel bekend als de American Dream.

Trump zegt echter hij de enige is die tussen de American Dream en anarchie, krankzinnigheid en chaos staat. Dat klopt ook; Biden zal direct de belastingen verhogen voor succesvolle Amerikanen en indirect voor de average Joes. Trump stelt daarentegen dat verdere belastingverlaging en deregulering de Amerikaanse economie nog harder zal laten draaien. Biden wil minder geld beschikbaar stellen voor wetshandhavers, voor de politie. Trump wil de wet daadwerkelijk handhaven – want alleen in een stabiele samenleving is er ruimte voor het nastreven van geluk en ontplooiing van het individu.

Deze verkiezingen valt er daadwerkelijk wat te kiezen voor Amerikanen. Het is een referendum over de ziel van de natie die een stempel zal drukken op de Amerikaanse ethos. In de week van 3 november zal de wereld weten of de ziel van de Verenigde Staten statisch is zoals Trump hoopt. Of dat deze dynamisch is, wat in het voordeel van Joe Biden werkt. Al met al een verkiezing om naar uit te kijken.

Volg mij op Twitter.