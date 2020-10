Corona-influencer Diederik Gommers roept nu -samen met running-mate Famke Louise- op tot een snelle en volledige lockdown!

Het is tijd voor een nieuwe LOCKDOWN! Althans, als het aan de Rotterdamse IC-goeroe Diederik Gommers ligt. Met zijn nieuwe running-mate Famke Louise aan zijn zijde, is de verwachting dat het kabinet Rutte III deze dringende oproep uitermate serieus zal nemen. Eerder vandaag schreef De Dagelijkse Standaard al een voorbeschouwing over wat we maandag of dinsdag zouden kunnen verwachten.

Gommers is helemaal klaar met de -in zijn ogen- ¨halfzachte maatregelen¨ van het kabinet. Om het coronavirus in te dammen zijn er dan ook ¨keiharde maatregelen¨ nodig op de korte duur. Gommers reageerde dan ook niet mals op de toename van het aantal gedetecteerde besmettingen in Nederland.

¨Ik ben er een groot voorstander van dat we zo snel mogelijk in een lockdown gaan. En dan geen intelligente lockdown of iets dergelijks, maar een volledige. Anders verandert er niets. Hopelijk kunnen we er dan snel weer uit¨, aldus een uiterst bezorgde Gommers.

IC-arts Gommers vervolgt tegenover het AD:

¨Wat mij betreft mag het allemaal een beetje sneller in een crisis als deze. Mark Rutte moet niet weer op vrijdag zeggen dat hij gaat nadenken over nieuwe maatregelen. Het beleid gaat over ongelooflijk veel schijven, en je ziet het aantal besmettingen al de hele week oplopen. Ik snap niet dat we niet strakker en strenger in de wedstrijd zitten.¨

En waarschijnlijk gaat Gommers ook gewoon gelijk krijgen. Zoals wij eerder vandaag al schreven kunnen we ons aanstaande maandag of dinsdag schrap gaan zetten voor nieuwe en strengere coronamaatregelen. Wees gewaarschuwd! (En nee, dat laatste is niet geschreven door een schaap)