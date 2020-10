Voorbeschouwing van nieuwe coronamaatregelen in aantocht: ´6504 nieuwe besmettingen in slechts dag tijd, 525 meer dan gisteren!´

We mogen nu daadwerkelijk onze borst gaan nat maken met betrekking tot nieuwe en strengere maatregelen om het coronavirus te proberen in te dammen. In slechts een dag tijd werden er maar liefst 6504 Nederlanders positief getest op het coronavirus. En dat in de wetenschap dat heel veel mensen momenteel niet eens getest kunnen worden, omdat het ontbreekt aan capaciteit. Nieuwe maatregelen worden dan ook naar alle waarschijnlijkheid maandag of dinsdag verwacht.

Het begint er steeds problematischer uit te zien voor Nederland. In het afgelopen etmaal werden er maar liefst 6504 nieuwe coronabesmettingen gemeld aan het RIVM, dat zijn er 525 meer dan gisteren. Het is dan ook niet de vraag of maar wanneer premier Mark Rutte en Hugo de Jonge nieuwe, strengere maatregelen zullen aankondigen. Volgens bronnen in Den Haag zou dat zomaar al eens aankomende maandag kunnen zijn, tenzij het kabinet het aantal nieuwe gevallen over het weekend wil tillen en dus dinsdag pas met een persconferentie komt.

Ondertussen ziet het kabinet Rutte III vandaag ook een klein lichtpuntje, want de langverwachte troef van Hugo de Jonge is onlangs het binnenland ingeslingerd: Feest! Iedereen kan in heel Nederland de CoronaMelder gebruiken! Wat dan alleen wel weer jammer is, is dat de GGD onlangs juist liet weten dat ze hun grootschalige bron- en contactonderzoek zullen stopzetten.

De CoronaMelder-app werkt vanaf nu in heel Nederland. Met de app weet je eerder of je mogelijk bent besmet. Zo voorkom je dat je onbewust een ander besmet. Meer weten? Kijk op ➡️ https://t.co/473DXTZeYV#CoronaMelder pic.twitter.com/rOTEcrWUSX — Ministerie van VWS (@MinVWS) October 10, 2020

Vanuit de ziekenhuizen komt de melding dat de druk alsmaar blijft toenemen. Op zaterdag werden er 1190 patiënten behandeld vanwege het coronavirus. Het aantal coronapatiënten dat in het ziekenhuis moet blijven staat nu op 955, dat zijn er 51 meer dan een dag eerder, op vrijdag. Wel daalde het aantal opnames op de intensive care lichtelijk, van 239 naar 235, maar dat heeft waarschijnlijk alles te maken met sterfte.

Het is letterlijk dus dweilen met de kraan open, en het enige dat wij nu nog kunnen doen is ons naar de dichtstbijzijnde buurtsuper haasten om een drankje en een snack in huis te halen, zodat we maandag of dinsdag weer allemaal aan de buis gekluisterd zitten om te horen welke nieuwe maatregelen Rutte en De Jonge voor ons in petto hebben…