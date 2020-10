Feest! Iedereen kan in heel Nederland de CoronaMelder gebruiken!

Geweldig! Eindelijk kan in heel het land de CoronaMelder gebruikt worden. Via deze app kunt u geïnformeerd worden als u onlangs in de buurt bent geweest van iemand met het nieuwe Chinese coronavirus. Is dat niet fijn?

Het idee is dat mensen, als ze een melding krijgen dat dit inderdaad onlangs het geval was, lekker binnen in thuisisolatie gaan zitten en zich laten testen. Via deze strategie hoopt het kabinet dan de verspreiding van het virus te voorkomen – of in ieder geval te beperken.

Volgens De Telegraaf hebben anderhalf miljoen Nederlanders de app op hun mobiele telefoon gezet. Hoewel je het dan over nog niet eens 10% van de bevolking hebt is dit aantal waarschijnlijk wel degelijk genoeg om effect te sorteren.

Is het niet geweldig? Anderhalf miljoen Nederlanders lopen rond met een app die a) via Bluetooth in de gaten houdt met wie je in contact komt en b) je gezondheid registreert.

Maar goed, als je dat toch enigszins zorgwekkend en over-the-top vindt word je ongetwijfeld weggezet als een “wappie.” Dus dat doen we maar niet. Toch?

Voor alle mensen die niet kunnen wachten om hiermee aan de slag te gaan: ga naar coronamelder.nl. Daar kun je de app zo, hop, downloaden.