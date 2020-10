Coronavirus dendert voort: 55.587 positieve testen in één week en wederom nieuw dagrecord

Volgens het RIVM is het aantal nieuwe bevestigde coronabesmettingen wederom een nieuw dagrecord met 8.182 nieuwe gevallen, 171 meer dan gisteren. Dat is wederom een bevestiging dat het kabinetsbeleid van vóór de ‘halve’ lockdown compleet heeft gefaald. En in dit tempo komt een volledige lockdown wel snel heel dichtbij!

De afgelopen week zijn 311.188 personen getest op corona en in maar liefst 14,4 procent van de gevallen was de uitslag positief. Het reproductiegetal was op 2 oktober 1,22. En omdat de R0 inmiddels nog veel verder is gestegen, kunnen we dus stellen dat alleen die 55.587 besmette personen van vandaag al minimaal 67.816 anderen zullen gaan besmetten. Daar zijn ze in de ziekenhuizen nu al niet zo blij mee:

We gaan volgens mij nooit snel genoeg om laag in het dagelijkse aantal nieuwe besmettingen en ziekenhuisopnamen om een volledige lockdown te voorkomen. Zelfs al zou het dagelijkse aantal besmettingen vanaf nu iedere dag met, noem eens wat, 200 dalen, dan zijn we nog steeds bijna anderhalve maand bezig. En dat is wel iedere dag weer 8.000, 7.800, 7.600 etc. personen. Dat tikt behóórlijk aan. En realiseer je dan dat we momenteel zelfs nog steeds stijgen!

Ik hoop echt van harte dat een vaccin voldoende uitkomst gaat bieden en dat het snel in voldoende eenheden beschikbaar is. Want volgens mij neemt de spanning en frustratie in zo’n beetje iedere laag van de samenleving steeds meer toe. Ik ben er ook van overtuigd dat het jaar 2020 vast nog meer voor ons in petto heeft, en dat wordt vast óók niet leuk. Bah.