Coronawet aangenomen door Tweede Kamer, in véél zwakkere vorm

De coronawet is met een ruime meerderheid aangenomen door de Tweede Kamer. Gelukkig is het niet meer het dictatoriale gedrocht dat het eerst was, maar is die nu sterk afgezwakt. Fijn is het nog steeds niet, maar het is echt stukken beter nu.

Grote meerderheid stemt voor

De coalitiepartijen VVD, CDA, D66 en de ChristenUnie stemden (op Joël Voordewind (CU) na) voor de wet en kregen steun van de PvdA, GroenLinks, 50Plus en SGP. Het lijkt er ook op dat steun vanuit de Eerste Kamer geen groot obstakel meer zal zijn. De SP stemde tegen omdat zij niet alleen de Tweede- maar ook de Eerste Kamer een grotere rol wilden geven. De Partij voor de Dieren wilde perse dat nertsenhouderijen allemaal zouden worden gesloten, dus wilden ze de wet niet steunen (lol). En de PVV en Forum vinden de wet nog steeds buitenproportioneel.

De coronawet

Dat die wet er überhaupt is, is verre van ideaal. Maar één van de grootste ‘voordelen’ is nu wel dat de wet het kabinet verplicht om kabinetsbesluiten eerst langs de Tweede Kamer te laten gaan voor goedkeuring. Minister De Jonge kan hier “bij acuut gevaar” wel van afwijken, maar loopt dan het risico dat zijn besluit na een week alsnog door de Kamer wordt teruggedraaid.

Verder zal de coronawet niet langer meer voor één jaar (eerste versie) of zes maanden (tweede versie) gaat gelden, maar slechts voor drie maanden. Het parlement moet dus om de zoveel tijd opnieuw instemmen met de wet om hem opnieuw voor drie maanden te kunnen verlengen. De boete voor het niet hanteren van de anderhalve meter is vastgesteld op 95 euro, en de coronawet garandeert het recht voor bewoners van verzorgingstehuizen op minstens één bezoeker.