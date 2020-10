De feiten zijn duidelijk: Arabieren willen vrede met Isräel – alleen de Palestijnen en moslimfundamentalisten niet

Veel Arabieren krijgen genoeg van het moslimfundamentalisme, dat in veel van hun landen voor ontzettend veel terreur, doden en burgeroorlogen heeft gezorgd, schrijft Likoed Nederland-bestuurslid Awi Cohen. Het enige Arabische volk dat er weigert afscheid van te nemen zijn de Palestijnen. Ze hebben niet door dat ze bijna helemaal alleen komen te staan met hun voorkeur voor geweld.

Het is dan ook begrijpelijk dat recent Bahrein en de Verenigde Arabische Emiraten vrede met Israël hebben gesloten. De verwachting is dat andere Arabische landen binnenkort zullen volgen.

Zij distantiëren zich daarmee van de twee Palestijnse regeringen: Hamas in de Gazastrook en Fatah op de Westbank. Want die blijven tot geweld en terreur oproepen. Daarnaast hebben de Palestijnen met de miljarden euro’s die zij hebben gekregen – ook van de Golfstaten – weinig zinnigs gedaan. De grens van de Arabisch-islamitische solidariteit is na 70 jaar bereikt.

Dit is een gigantische omwenteling in het Midden-Oosten. Alleen de moslimfundamentalistische landen Iran en Turkije wijzen de vredesverdragen af. Hoe reageren de Palestijnen hierop? Op karakteristieke wijze: met het dreigen met meer terreur en het verspreiden van complottheorieën.

Dat is wat de Palestijnen via hun media te horen krijgen van hun leiders. Niet alleen van het moslimfundamentalistische Hamas. Dezelfde boodschap komt van Fatah, dat de Westbank bestuurt en zogenaamd ‘gematigd’ is.

Hierbij twee filmpjes met recente voorbeelden. In het eerste filmpje topman Jibril Rajoub van Fatah.

Hij zegt dat Fatah bereid is om op te trekken met Hamas voor meer terreur tegen Israël. Daarbij zullen de Palestijnen “hun kinderen opofferen”.

In het tweede filmpje zien we Osama Al-Qawasmi, de officiële woordvoerder van Fatah en lid van de Revolutionaire Raad van Fatah.

Hij is zeer haatzaaiend. Hij komt eerst met de complottheorie dat Israël eigenlijk de Arabische landen ten gronde wil richten. Vervolgens komt hij met alweer een nieuwe complottheorie – waarvan de Palestijnen er al zoveel gelanceerd hebben. Hij zegt te vrezen dat: “het Witte Huis zal vragen om de passages in de Koran te schrappen die betrekking hebben op Jeruzalem en de Al-Aqsa moskee [op de Tempelberg in Jeruzalem].”

Natuurlijk is dat een idiote beschuldiging. Het Witte Huis zal niet om aanpassing van de Koran vragen. Maar het is tevens tragikomisch. Zulke passages kunnen niet geschrapt worden uit de Koran, want die staan er niet in. Deze woordvoerder kent de Koran blijkbaar niet. In de Koran staat over Israël alleen dat God dat land aan de Joden heeft gegeven!

Jeruzalem wordt er niet eens in genoemd. Jeruzalem en het hele Middellandse Zee gebied werden pas door de moslims veroverd na de dood van de schrijver van de Koran, Mohammed (in het jaar 632). Het duurde nog circa 70 jaar voor de moskee werd gebouwd.

Deze filmpjes zijn geen incidenten, dit soort oproepen tot haat en terreur en vol leugens zijn dagelijks te vinden in de Palestijnse media. Zo wordt het niet snel vrede tussen Israël en de Palestijnen.

Ook de Arabische broeders van de Palestijnen zien dat nu in en gaan voor hun eigen belang. Uit opiniepeilingen blijkt een politieke aardverschuiving. Bijna 80% van de Saoedische bevolking wil ook normale betrekkingen met Israël! Zij willen de Palestijnse leiding laten vallen, omdat zij genoeg hebben van hun eeuwige gebedel om geld, hun afwijzen van vrede en hun promotie van terreur. Terecht.

Awi Cohen is bestuurslid van Likoed Nederland.