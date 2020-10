De gevolgen van iOS 14 voor Facebook gebruikers

Na lang wachten werd medio september iOS gelanceerd. Inmiddels is het nieuwe besturingssysteem misschien wel niet meer weg te denken van je iPhone of iPad. iOS 14 is één van de grootste iOS-updates van Apple tot nu toe, met wijzigingen in het ontwerp van het startscherm, belangrijke nieuwe functies, updates voor bestaande apps, Siri-verbeteringen en vele andere aanpassingen.

De grootste zichtbare verandering is het startscherm. Met een Smart Stack- functie kan de iPhone op basis van tijd, locatie en zelfs je activiteit jou automatisch de juiste widget tonen. Je iPhone houdt dus exact bij wat je aan het doen bent en zodra een ritme is “aangeleerd” worden bepaalde apps getoond op het moment dat je telefoon denkt dat je dat nodig hebt.

Belangrijke beveiligings- en privacy updates

Deze nieuwe update brengt niet alleen maar visuele aanpassingen. Je zult merken dat je iPhone sneller is, dat Siri een stuk adequater reageert en ook gesproken berichten kan versturen. Er is op Apple Park veel geïnvesteerd in hoe verschillende aps jouw gegevens gebruiken.Je zult in iOs 14 altijd zien wanneer een app jouw microfoon of camera wenst te gebruiken. Bovendien moeten alle apps vooraf van de gebruiker toestemming krijgen voordat ze je op websites mogen volgen.

In Safari biedt Apple een privacy rapport waarmee je nu kunt zien welke website-trackers worden geblokkeerd en er is wachtwoordbeveiliging waarmee je kunt zien of een opgeslagen wachtwoord opgekomen is bij een datalek.Of dit ook zichtbaar wordt in Chrome is nog onbekend.

Facebook werkt aan nieuwe strategieën

Als gebruiker van Facebook krijg je flink meer zeggenschap over je eigen privacy. Met name de Facebook Pixel is de dupe van het nieuwe privacybeleid, Als jij geen toestemming geeft dat Facebook jouw surf gebruik mag volgen zal je hier ook geen advertenties meer zien. Je kan hiermee uiteindelijk zelf bepalen of de promoties van bijvoorbeeld jouw favoriete casino applicatie al dan niet zichtbaar blijven op Facebook.

Er is een hoop werk aan de winkel voor het Facebook team. Later dit jaar nog zullen de productpagina’s van de App Store samenvattingen bevatten van de privacy praktijken van ontwikkelaars. Deze moeten bovendien makkelijk leesbaar zijn. Apple eist dus van Facebook dat ze schrijven hoe ze jouw gegevens gebruiken en vooral wat je hiertegen kunt doen. Zolang deze informatie niet wordt gedeeld kan een bepaalde app tijdelijk op zwart worden gezet. Hoe streng deze regel zal worden nageleefd bij de social media gigant is nog maar de vraag.

Toch is het wachten tot Mark Zuckerberg en zijn kompanen een manier hebben gevonden om de nieuwe updates te omzeilen. Kan Apple zich het echt veroorloven om miljoenen Facebook gebruikers toegang te ontzeggen van misschien wel hun favoriete applicatie? Wij denken van niet. Tegen die tijd zullen er ongetwijfeld meer updates uitgerold zijn en zal Facebook echt wel een plan hebben gesmeed om in harmonie met Apple door het leven te gaan. Voorlopig kun jij dus gewoon met je iPhone of iPad blijven Facebooken en Instagrammen.