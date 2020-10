DIT GING ER MIS BIJ HET CDA: “Lijsttrekkersverkiezing CDA zat vol fouten”

We konden er op wachten, en we zien al bijna dat Hugo de Jonge zijn partijgenoot Pieter Omtzigt uitmaakt voor Judas Kop van Jut. Maar sorry dhr. De Jonge met je prikkelende schoenen, ook jij bent niet onschendbaar! Basta! Snel een nieuw paar weglopers kiezen!

Pieter Omtzigt, de (rebellerende) oogappel van het CDA, is nog steeds niet klaar met het lijsttrekkerschap van zijn partij het CDA. Daarin moest hij nipt zijn verlies dulden tegenover Hugo de Jonge. Dat laatste deed Omtzigt dan ook op een hele chique wijze, maar niet wetende dat er binnen het CDA nog mee ‘dirt’ naar buiten zou treden omtrent de lijsttrekkersverkiezingen binnen die partij.

Tot nu dus! De Dagelijkse Standaard citeert even een ‘allerhande bron’ binnen het Haagse vasteland:

“De uitkomsten van de verkiezingen (binnen het CDA – red.) hadden gecontroleerd kunnen worden, omdat digitale stemmen altijd ‘sporen’ achterlaten. Maar volgens het CGI-rapport bestaan deze logs niet meer. Ze zijn meteen na de verkiezing vernietigd.”

Bovenstaande is geuit in niet misverstane bewoordingen, dat nu dus -vooralsnog- onder andere in handen is van DDS.

De CDA conclusie (maar hier gaan wij als DDS zeker nog op terugkomen) is wel heel erg gemakkelijk, zo zeiden ze tegenover RTL Nieuws:

“En dus kun je niet meer vaststellen of de uitslag ook echt de wens van de kiezer weergeeft. Want je moet er rekening mee houden dat er is ingegrepen in het proces”