Donald Trump is weer helemaal fit – vertoont geen symptomen meer: ‘hij zal aanwezig zijn bij het debat’

De Amerikaanse president Donald Trump is weer helemaal fit, en ditmaal bevestigt een arts dat Trump geen symptomen meer heeft. Naar eigen zeggen voelt Trump zich weer helemaal fit, en is hij in staat om volgende week alsnog het debat aan te gaan met Joe Biden. Er is geen ontsnappen aan zei de woordvoerder van Trump.





Volgens de arts van het Witte Huis had Trump de afgelopen 24 uur geen ziekteverschijnselen. Ook de woordvoerder van de president is enorm positief. Trump is terug, en klaar voor de aankomende periode. Afgelopen dagen was Trump al weer uiterst actief op Twitter.

„President Trump zal gezond zijn en zal bij het debat aanwezig zijn. Er zal geen ontsnappen aan zijn voor Biden en zijn beschermers in de media kunnen dit niet voor hem oplossen.”

Vanavond nemen eerst de running mates van beide kandidaten het tegen elkaar op. Volgende week hopen we toch echt op een beter debat tussen beide kemphanen want het vorige en eerste debat was natuurlijk een grote flop.

In de peilingen doet Trump het uitermate slecht, maar ja we weten hoe het ging in 2016. Toch is de achterstandsmarge ditmaal wel een stuk groter dan vier jaar geleden, Trump moet de komende weken Biden flink aanpakken om dit verschil kleiner te maken.