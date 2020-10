Doofpot! Rutte doet aan ‘Horen, Zien en Zwijgen’ en was op de hoogte van vakantie koning, maar wil er verder NIETS over kwijt

Kamerleden willen weten waarom koning Willem-Alexander en zijn gezin een vrijbrief hebben gekregen om het Viruskoninkrijk der Nederlanden te verruilen voor hun vakantiehuis in Griekenland. Dit alles ondanks het advies van premier Mark Rutte en minister Hugo de Jonge om vooral ons land NIET te verlaten.

GroenLinks en de SP zijn het in ieder geval niet eens met de gang van zaken en eisen dat Rutte toelicht wanneer hij op de hoogte is gebracht omtrent het buitenlandse snoepreisje van ons koningshuis. Ze willen daarbij ook weten waarom Rutte geen bezwaar heeft gemaakt, terwijl hij wél persoonlijk op de hoogte was gebracht van de koninklijke vakantie van de Oranjes naar Griekenland.

Normaal gesproken zou Rutte komende week in de Kamer om uitleg zijn gevraagd, maar vanwege het herfstreces zijn er geen vergaderingen. Dat laatste lijkt bijna strategisch gepland, want ook Rutte wist op voorhand dat deze situatie hem op kritiek zou komen staan.

Anders dan gebruikelijk kunnen we komende vrijdag een nieuwe persconferentie verwachten, aansluiten op de ministerraad. Het kabinet heeft daartoe besloten vanwege het oplopende aantal coronabesmettingen. En over de koning niets dan goeds .

Premier Rutte @MinPres geeft onze koning grote vrijheid. Of dat op de lange termijn slim is, valt te betwijfelen. De Oranjes uit de vuurlinie houden, betekent óók dat je soms ‘nee’ moet zeggen, bijv tegen de wens op vakantie te gaan in een tijd dat NL vooral thuis moet blijven. — Marc van der Linden (@MarcvdLinden) October 16, 2020