Losgeslagen Jesse Klaver wil jongeren op hun 18e 10.000 euro ‘cadeau’ geven – betaald door een nieuwe belasting

Dat GroenLinks oorspronkelijk ontstaan is uit een fusie van onder meer de communistische partij weten heel veel jongeren niet. Ze denken dat GroenLinks een hippe, leuke, groene partij is. Dat is het niet. Het zijn gewoon ouderwetse stalinisten… die hun ideologie in een groen jasje gehesen hebben in de hoop dat dit ze electoraal succes oplevert.

Maar als je dan een beetje oplet zie je dat zelfs dat groene jasje nep is, en dat de partij nog altijd keihard communistisch is.

Case in point:

Alle jongeren in Nederland moeten op hun 18de verjaardag 10.000 euro op hun rekening gestort krijgen als ‘startkapitaal’. Zónder voorwaarden. Miljonairs moeten dat idee van GroenLinks via de belasting gaan betalen.

Die idiote Jesse Klaver noemt die speciale belasting voor “miljonairs” (1% voor mensen met 1-2 miljoen, 2% voor mensen met een vermogen van 2 miljoen euro of meer) een “solidariteitsbijdrage.”

Natuurlijk is het dat allerminst. Het is een gestolen bijdrage — gestolen door communistjes als Klaver. De miljonairs zelf hebben daar niets over te zeggen. Als GroenLinks haar zin krijgt is de “bijdrage” geen teken van “solidariteit,” maar van een ultrasterke staat die van mensen afpakt wat het wil.

10.000 euro voor elke jongere van 18. Een startkapitaal voor de ontwikkeling van álle jongeren. Een ambitieus plan waarbij we geld herverdelen van miljonairs naar jongeren Om de ongelijkheid te verminderen. En om de kansen van een nieuwe generatie te vergroten. https://t.co/sAZrikjOaN — Jesse Klaver (@jesseklaver) October 8, 2020

Mensen als Klaver zijn niet meer of minder dan moderne struikrovers. Wij hard werken om goed voor ons gezin te zorgen, maar dan komt GroenLinks langs om even een flink deel af te pakken en het vervolgens aan de eigen achterban te geven.

