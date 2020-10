Duisters laten ons land links liggen: ‘Mijden massaal viruskoninkrijk Nederland!’

Winkeliers in de grensstreek tussen Duitsland en Nederland hadden er reikhalzend naar uitgekeken: Hordes Duitsers die dit weekend zouden komen schoppen in steden als Enschede, Venlo of Roermond. Maar de Duitsers mijden ons land uit angst om het opgelaaide coronavirus op te lopen.

Duitsland heeft voor bijna heel Nederland een negatief reisadvies uitgesproken. Ondanks het dringende advies van de Duitse overheid, dachten Nederlandse grenssteden dat de Duitsers zich geen aanlokkende aanbiedingen van bijvoorbeeld de -onder Duitsers mateloos populaire- Designer Outlet in Roermond door de neus lieten boren. Toch heeft de Deutsche Pünktlichkeit het gewonnen van de Kaufdrang. De Duitsers blijven namelijk in grote getalen weg uit ons land.

Behalve Zeeland en Limburg zijn alle Nederlandse provincies aangemerkt als risicogebied om gemakkelijk het coronavirus op te lopen. Niet-essentiële reizen naar het roodgekleurde Nederland worden dan ook zwaar afgeraden door de Duitse overheid. Elke Duitser die het tóch waagt om een bezoek te brengen aan een van de risicoprovincies, is verplicht om een coronatest te ondergaan. En we weten allemaal hoe strikt de Duitsers zijn als het gaat om regelzucht.

We kunnen nu wel denken: ‘Ach, laat die Duitsers lekker wegblijven’, maar feit is dat Duitse toeristen en dagjesmensen jaarlijks miljarden euro’s uitgeven in Nederland. Dit gaan we dus zeker in onze portemonnee voelen. Schade!