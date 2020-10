Een avondklok in Nederland? Die is dichter nabij dan wij zelf denken…

Het is zover: Er wordt nu toch openlijk gesproken over het instellen van een mogelijke avondklok in Nederland. Zowel RIVM-bobo Jaap van Dissel alsmede viroloog Bert Niesters dringen daar nu voorzichtig op aan.

Volgens viroloog Bert Niesters (Universitair Medisch Centrum Groningen) is een totale en langdurige lockdown nabij als de cijfers besmettingen in de aankomende dagen niet stabiliseren.

Niesters ziet het dan ook somber in. Volgens de viroloog lijkt het er niet op dat het coronavirus op korte termijn onder controle is in Nederland. Daarom moeten we volgens Niesters rekening houden met een langere en zwaardere lockdown, die mogelijk ook de feestdagen (Sinterklaas, Kerst en Oud & Nieuw) kan treffen.

Tegenover De Telegraaf zegt Niesters:

“Je ziet dat het coronavirus zich in het hele land heeft genesteld. We kunnen pas over twee weken zien hoe effectief de nieuwe maatregelen zijn, maar als je geen beperkende maatregelen oplegt grijpt het virus heel snel om zich heen. Dan stromen de ziekenhuizen vol.”

Het zijn allerminst hoopgevende uitzichten die ons nu worden opgediend, maar om onze premier Mark Rutte nog maar eens te quoten: “Dit is het nieuwe normaal, wen er maar aan!”