Enorme bubbel! 65 procent van links Nederland zou op Joe Biden stemmen, ook met optie voor andere kandidaat

Tot nu toe hebben 97.000 Nederlanders de ‘Trump-meter’ ingevuld. Dat is een peiling onder Nederlanders om te kijken hoe men hier tegen de Amerikaanse presidentskandidaten aankijkt. Maar liefst 65,6 procent van links Nederland zou op Joe Biden stemmen, óók wanneer er de optie werd geboden om voor een niet gespecificeerde derde kandidaat te gaan!



Aan de hand van 26 stellingen werd gekeken wie er in Nederland nou pro-Trump, pro-Biden of voor geen van beiden is. Natuurlijk zou men in Nederland in slechts 16,5 procent van de gevallen op Trump stemmen. Dat kan ook haast niet anders met al die anti-Trump retoriek op de buis!

Maar wat nog veel schokkender is, is dat ruim 65 procent voor Biden zou kiezen. Wat heeft die man nou voor ideeën over beleid? Zijn hele campagne bestaat uit ‘ik ben tenminste géén Trump, stem op mij’. Maar slechts 12 procent zegt liever een compleet andere kandidaat in het Witte Huis te willen zien.

En begrijp me niet verkeerd hoor, Trump heeft zat fouten gemaakt. Een grote meerderheid (80 procent) van de Nederlandse respondenten vindt bijvoorbeeld ook dat de VS de corona-epidemie (helemaal) niet goed aanpakt. Al vraag ik me af of ze weten dat Nederland er relatief gezien nét zo slecht voor staat als de VS. Dat zal wel niet. Het enige wat deze peiling aantoont is hoe goed het anti-Trump sentiment in de media resoneert bij de Nederlandse bevolking. En het is diep triest wat dat betreft.