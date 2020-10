Enorme tegenvaller voor Max Verstappen: Honda stapt uit de Formule 1

In 2019 maakte Red Bull Racing voor het eerst gebruik van een Honda-motor. Dit nadat het team jarenlang had samengewerkt met Renault. Nu kondigt Honda aan dat het na volgend jaar – dus na drie seizoenen — ophoudt. Dat is een enorm probleem voor Max Verstappen want een vervanger staat niet zomaar klaar.

Toen Honda het stokje overnam van Renault was iedereen bij Red Bull hartstikke blij. Renault viel al jaren tegen. De motor kon niet eens bijna op tegen die van Mercedes en, misschien wel belangrijker, was gewoon niet betrouwbaar.

Met Honda zou het beter moeten gaan. Iedereen had er vertrouwen in.

Tot op zekere hoogte is de samenwerking inderdaad goed gegaan. In de afgelopen twee seizoenen heeft Max verschillende races gewonnen. En dit seizoen is hij vaste klant op het podium. De motor van Honda is buitengewoon betrouwbaar, er is maar zelden iets mis mee.

Helaas was er ook een maar… de motor van Mercedes is niet krachtig genoeg. Ja, de strijd met de andere teams behalve Mercedes wordt gewonnen, maar het Duitse team blijft veruit het sterkst. En dat komt door de krachtbron.

Blijkbaar gelooft Honda niet dat het ’t gat met Mercedes kan dichten, want anders zouden de Japanners wel doorgaan. Maar nee, ze hebben laten weten dat het na volgend seizoen klaar is met de pret.

Voor Red Bull Racing én voor Max Verstappen is dit enorm problematisch. Er zijn op dit moment maar vier motorleveranciers in de Formule 1, wat vooral komt doordat een nieuwe leverancier maar liefst 200 miljoen euro moet betalen om te mogen instappen. Die teams zijn Ferrari, Mercedes, Renault en Honda. Als Honda eruit stapt houd je nog maar drie over.

Wat dit betekent? Red Bull Racing moet waarschijnlijk met hangende pootjes op de deur kloppen bij Renault. Dit terwijl Red Bull en Renault een paar jaar geleden met een keiharde vechtscheiding uit elkaar gingen. Oh ja, en dan is het feit er ook nog dat Renault tegenwoordig flink investeert in het eigen team.

Die andere twee teams zijn natuurlijk al helemaal geen optie. De kans dat die Red Bull een competitieve motor geven is nihil.

