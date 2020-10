Europees Parlement wil strengere CO2-regels! D66-drammer Jetten blij: ‘goed voor onze economie!’

De Europese Commissie kwam al eerder met een plan voor verdere reductie van onze CO2-uitstoot, maar volgens een klimaatdrammende meerderheid in het Europees Parlement is dit niet genoeg: de CO2-uitstootplannen kunnen makkelijk nog strenger worden gemaakt! Klimaatlachebekje Rob Jetten is hier hartstikke tevreden mee. Hij meent dat dit goed is voor onze toekomst én economie…



De huidige doelstelling staat op 40% minder uitstoot van CO2 – ten opzichte van 1990 – in 2030. De Europese Commissie, onder aanvoering van klimaatpaus Timmermans en Von der Leyen, willen dit verhogen naar 55%. Maar nu komt het totaal overbodige orgaan genaamd het Europees Parlement ook nog eens stoer doen.

Zij willen de uitstoot nog meer verlagen. Allemaal heel ambitieus, en voor de bühne scoort dit ongetwijfeld bonuspunten, maar de vraag is realistisch en haalbaar dit gedram is.

De sociaaldemocraten, groen en de liberalen stemden voor een nog hoger tussendoel in het parlement. Reden voor een feestje bij onze klimaatdrammende vrienden van D66.

Het klimaatprobleem houdt zich niet aan landsgrenzen. Europese actie tegen de klimaatcrisis is keihard nodig. Met een nieuwe klimaatwet wil het Europees Parlement de ambities nog verder opschroeven. Goed voor onze toekomst én voor onze economie!https://t.co/I60KSU1BwR — Rob Jetten (@RobJetten) October 7, 2020

Onder meer de christendemocraten stemden tegen dit voorstel. Zij vinden dat deze plannen te ambitieus zijn en totaal niet realistisch. Veel bedrijven kunnen zich niet zo snel aanpassen, en daar hebben ze gelijk in. Denk hierbij ook aan de infrastructuur van veel Zuid- en Oost-Europese landen, die vaak hopeloos achterlopen wat betreft duurzame energie. Die kunnen deze doelstellingen onmogelijk halen binnen tien jaar.