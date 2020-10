Europese Commissie wil Balkanlanden EU in loodsen met miljardeninvesteringen voor snelwegen en groene, digitale economie

De Europese Commissie wil de komende zeven jaar 9 miljard euro uittrekken om Balkanlanden klaar te stomen voor de Europese Unie. Dat Servië, Montenegro, Albanië, Noord-Macedonië, Bosnië en Kosovo slechts beperkte of haast geen enkele vooruitgang hebben geboekt om aan de eisen voor toetreding tot de EU te voldoen, maakt niets uit. Investeringen in nieuwe snelwegen en groene en digitale economieën brengt daar vast verandering in!

Deze zes westelijke Balkanlanden hebben haast niets, of in ieder geval véél te weinig, gedaan om in aanmerking te komen voor toetreding tot de EU. Wat de redenen ook mogen zijn, de conclusie is helder: het lukt ze niet. Dan zou je als weldenkend mens dus zeggen: ‘Dan wachten we net zo lang tot jullie de boel wél op orde hebben en praten we daarna verder.’

Maar dat duurt ze bij de Europese Commissie allemaal te lang. Nee, die willen alvast investeren in snelwegen en duurzaamheid, dan komt de rest (zoals onafhankelijke rechters, persvrijheid en de vrijheid van meningsuiting) later wel. Er ging al eerder 3,3 miljard euro aan coronasteun naar toe, wat ze in die regio nog niet echt verder heeft geholpen.

Waar komt die expansiedrang toch vandaan? Binnen de Europese Unie hebben ze het al moeilijk genoeg met diverse voormalige Oostblok-landen die duidelijk anders denken over verschillende maar fundamentele thema’s. Wat denk je dat die Balkanlanden straks gaan doen als ze zijn toegetreden? Zichzelf omtoveren tot een democratisch Nederland maar dan met Grieks-/Italiaans klimaat? Dacht het niet hè.